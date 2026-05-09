Η επιδημία του χανταϊού– η οποία έχει προκαλέσει τον θάνατο τριών ατόμων, μεταξύ τουλάχιστον οκτώ υποψιών ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων – είναι η πρώτη που καταγράφεται ποτέ σε κρουαζιερόπλοιο, οπότε απαιτούνται ορισμένα νέα πρωτόκολλα.

Έξι νυν και πρώην αξιωματούχοι του ΠΟΥ και ειδικοί στον χανταϊό δήλωσαν ότι η επιδημία θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την εφαρμογή τυπικών μέτρων δημόσιας υγείας, όπως η απομόνωση των ασθενών επιβατών ή όσων ενδέχεται να έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους. Κανένας από τους επιβάτες του πλοίου δεν παρουσιάζει πλέον συμπτώματα, σύμφωνα με το Reuters.

Συμβουλές από την Αργεντινή

Οι αξιωματούχοι ζητούν επίσης συμβουλές από την Αργεντινή, όπου μια προηγούμενη επιδημία του ιού των Άνδεων, του ίδιου στελέχους με αυτόν του πλοίου, κατεστάλη το 2019.

«Αν ακολουθήσουμε τα μέτρα δημόσιας υγείας και τα διδάγματα που αντλήσαμε από την Αργεντινή… μπορούμε να σπάσουμε αυτή την αλυσίδα μετάδοσης. Δεν χρειάζεται να εξελιχθεί σε μεγάλη επιδημία», δήλωσε ο Αμντί Ραχμάν Μαχαμούντ, διευθυντής του τμήματος συντονισμού συναγερμών και ανταπόκρισης του ΠΟΥ.

Είπε ότι η έμφαση δίνεται στην απομόνωση των ασθενών, καθώς και στην παρακολούθηση και την καραντίνα των υπόλοιπων επιβατών, ανάλογα με τις αποφάσεις των εθνικών κυβερνήσεων. Ο ΠΟΥ ενδέχεται επίσης να συστήσει σε ορισμένα άτομα που έχουν κάποια σύνδεση με την επιδημία να μετρούν καθημερινά τη θερμοκρασία τους για τουλάχιστον 42 ημέρες, καθώς το στέλεχος του ιού των Άνδεων έχει μακρά περίοδο επώασης, όπως ανέφερε η Αναΐς Λεγκάντ, τεχνική υπεύθυνη του ΠΟΥ για τις ιογενείς απειλές.

Οι εθνικές αρχές ενδέχεται επίσης να κληθούν να καθιερώσουν τακτική επικοινωνία με τα άτομα αυτά και να τους δώσουν έναν αριθμό τηλεφώνου στον οποίο να καλούν αν αισθανθούν καθόλου αδιαθεσία, πρόσθεσε.

Οι επιβάτες χωρίζονται σε επαφές υψηλού και χαμηλού κινδύνου με βάση τις αλληλεπιδράσεις τους με άρρωστους ταξιδιώτες, ανέφερε ο ΠΟΥ. Η ιχνηλάτηση των επαφών είναι επίσης καθοριστική για όσους έχουν ήδη αποβιβαστεί από το πλοίο.

Ο ιχανταϊός είναι γνωστό ότι μεταδίδεται μέσω στενής και παρατεταμένης επαφής, και κυρίως όταν ο ασθενής παρουσιάζει ήδη συμπτώματα. Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην μία επιδημία κατά την οποία το στέλεχος του ιού των Άνδεων μεταδόθηκε μεταξύ ανθρώπων στην Αργεντινή το 2018-19, όπου 34 άτομα μολύνθηκαν και 11 πέθαναν.

«Ουσιαστικά διαπιστώσαμε ότι, μόλις εφαρμόζεις βασικά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης – τα οποία είναι ουσιαστικά πολύ απλά, όπως το να μένεις στο σπίτι όταν δεν αισθάνεσαι καλά – η κυκλοφορία του ιού μειώθηκε και η επιδημία εξαφανίστηκε», δήλωσε ο Γκουστάβο Παλάσιος, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή Icahn του Mount Sinai στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος κατάγεται από την Αργεντινή και είναι συν-συγγραφέας μιας βασικής μελέτης για την εν λόγω επιδημία.

Ο ίδιος και άλλοι συμβουλεύουν τον ΠΟΥ σχετικά με την επιδημία από τις 2 Μαΐου, είπε, προσθέτοντας ότι ελπίζει να δοθεί πλέον μεγαλύτερη προσοχή στους κινδύνους των χανταϊών, οι οποίοι μπορούν να έχουν ποσοστά θνησιμότητας έως και 50%.

Σχέδια σε εφαρμογή

Ορισμένες κυβερνήσεις έχουν ήδη αρχίσει να καταρτίζουν σχέδια: Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε την Παρασκευή (08/05) το πρωί ότι θα επαναπατρίσει τους πολίτες της με πτήση υπό αυστηρά μέτρα ελέγχου της μόλυνσης, ενώ στη συνέχεια θα ζητηθεί από τους επιβάτες να παραμείνουν σε απομόνωση για 45 ημέρες, με τη διενέργεια τεστ όποτε απαιτείται.

Η Κρουτίκα Κουπάλι, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατρικής στο Ιατρικό Κέντρο Southwestern του Πανεπιστημίου του Τέξας στις ΗΠΑ, η οποία στο παρελθόν εργάστηκε σε πρωτόκολλα για την ευλογιά των πιθήκων στον ΠΟΥ, δήλωσε ότι μπορούν να ληφθούν μέτρα από προηγούμενες επιδημίες.

«Είναι η ίδια αρχή όπως για την ιλαρά ή τον Έμπολα. Η ιχνηλάτηση των επαφών δεν αλλάζει», είπε. Ο ΠΟΥ δήλωσε αργά την Πέμπτη (07/05) ότι εξακολουθεί να οριστικοποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές.

Στην Ισπανία ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ πριν φτάσει το κρουαζιερόπλοιο

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς έφτασε σήμερα (09/05) στην Ισπανία, όπου και θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Τενερίφη, εξετάζοντας την ασφαλή απομάκρυνση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο άρχισε το ξέσπασμα του Χανταϊού.

Ο Γκεμπρεγεσούς ανέφερε στο Χ ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον κυβερνήτη του πλοίου, ενώ ένας συνάδελφος του από τον ΠΟΥ που βρίσκεται στο πλοίο, δήλωσε ότι σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν επιπλέον άνθρωποι στο πλοίο που να έχουν συμπτώματα του Χανταϊού.

Αποστολή αεροσκαφών από ευρωπαϊκές χώρες στην Ισπανία

Η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία επιβεβαιώνουν ότι θα στείλουν αεροσκάφη για παραλάβουν τους υπηκόους τους, που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο με προορισμό την Ισπανία, το οποίο επλήγη από το ξέσπασμα του Χανταϊού, ανακοίνωσε ο Ισπανός υπουργός των Εσωτερικών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποστέλλει δύο επιπλέον αεροσκάφη για τους εναπομείναντες Ευρωπαίους πολίτες, πρόσθεσε ο Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία έχουν επίσης επιβεβαιώσει ότι έχει κανονιστεί η αποστολή αεροσκαφών, αλλά και η κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τους μη Ευρωπαίους πολίτες, οι χώρες των οποίων αδυνατούν να αποστείλουν αεροσκάφη, σύμφωνα με τον ίδιο υπουργό.

Δεύτερο κρουαζιερόπλοιο σε καραντίνα – Αυτή τη φορά με 100 κρούσματα νοροϊού

Την ώρα που ο χανταϊός σπέρνει τον πανικό στην Τενερίφη, όπου αναμένεται να αγκυροβολήσει το κρουαζιερόπλοιο MV Hondious, στο οποίο σημειώθηκαν 8 κρούσματα, ένα άλλο κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική πλήττεται από τον νορονοϊό, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για περισσότερα από 100 κρούσματα.

Το κρουαζιερόπλοιο, που ανήκει στην εταιρεία Princess Cruises, αναχώρησε από το λιμάνι Έβεργκλεϊντς στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα στις 28 Απριλίου και αναμένεται να δέσει τη Δευτέρα (11 Μαΐου).

Οι άνθρωποι που έχουν νοσήσει, συνολικά 102 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος, έχουν τεθεί σε καραντίνα και έχουν διαχωριστεί από τους υγιείς ταξιδιώτες στο πλοίο Caribbean Princess, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).

Το πλοίο αυτή τη στιγμή πλέει ανοιχτά των βόρειων ακτών της Δομινικανής Δημοκρατίας και έχει προγραμματιστεί να προσεγγίσει τις Μπαχάμες, την Κυριακή (10 Μαΐου), σύμφωνα με το CruiseMapper, όπως αναφέρει η Mirror.

«Η Princess Cruises επιβεβαιώνει ότι ένας περιορισμένος αριθμός ατόμων ανέφερε ήπια γαστρεντερική ασθένεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Caribbean Princess στις 28 Απριλίου από το λιμάνι Έβεργκλεϊντς», ανέφερε σε δήλωσή της την Παρασκευή η εταιρεία. «Προχωρήσαμε άμεσα σε απολύμανση όλων των χώρων του πλοίου και ενισχύσαμε τα μέτρα καθαριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού».

Η Princess Cruises φέρεται επίσης να δήλωσε ότι το Caribbean Princess θα καθαριστεί και θα απολυμανθεί πλήρως πριν ξεκινήσει ξανά δρομολόγιο, χωρίς όμως να διευκρινίσει τι προκάλεσε την έξαρση.

Το CDC των ΗΠΑ ανέφερε ότι στο πλοίο βρίσκονται 3.116 επιβάτες και 1.131 μέλη πληρώματος. Ο νοροϊός, που συχνά αποκαλείται «χειμωνιάτικος ιός του εμετού», είναι ένας ιδιαίτερα μεταδοτικός ιός του στομάχου που μπορεί να προκαλέσει εμετό και διάρροια, σύμφωνα με το NHS.

Τα συμπτώματα είναι δυσάρεστα αλλά συνήθως υποχωρούν μέσα σε περίπου δύο ημέρες. Αυτό συμβαίνει ενώ Βρετανοί απομακρύνονται αεροπορικώς από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο έχει πληγεί από έξαρση χανταϊού, με επιβάτες και πλήρωμα να αναμένεται να προσγειωθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο την Κυριακή.