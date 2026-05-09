Η τελετή του Σαββάτου – κατά τη διάρκεια της οποίας ο Μαγιάρ κάλεσε τον λαό να τον ακολουθήσει για να «γράψουν μαζί την ιστορία της Ουγγαρίας» και να «περάσουν την πύλη της αλλαγής καθεστώτος» – έρχεται έναν μήνα μετά τη συντριπτική νίκη του κόμματός του, του Tisza, στις κοινοβουλευτικές εκλογές.

Το αποτέλεσμα προκάλεσε ενθουσιασμό στη Βουδαπέστη και πέραν αυτής, καθώς ο Όρμπαν και το λαϊκιστικό, εθνικιστικό κίνημά του είχαν από καιρό αναδειχθεί από την παγκόσμια ακροδεξιά ως πρότυπο προς μίμηση.

Η σαρωτική νίκη, στην οποία το Tisza κέρδισε 141 έδρες στο κοινοβούλιο των 199 εδρών, ήταν ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα για τον Μαγιάρ, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν ένα ελάχιστα γνωστό πρώην μέλος της ελίτ του Fidesz. Εμφανίστηκε δημόσια στις αρχές του 2024, αφού στράφηκε εναντίον του κόμματος, αποκαλύπτοντας τις εσωτερικές λειτουργίες ενός συστήματος που περιέγραψε ως σάπιο και κατηγορώντας τους αξιωματούχους ότι επεκτείνουν την εξουσία και τον πλούτο τους εις βάρος των απλών Ούγγρων.

Το νέο κοινοβούλιο σηματοδοτεί την πρώτη φορά από τον εκδημοκρατισμό της χώρας το 1990 που ο Όρμπαν – του οποίου η δεκαετής καριέρα τον οδήγησε στη μετατόπιση από ακτιβιστή υπέρ της δημοκρατίας σε μια φιλορωσική προσωπικότητα που επαινέθηκε από το αμερικανικό κίνημα Maga – δεν θα καθίσει στο κοινοβούλιο. Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο Όρμπαν, 62 ετών, δήλωσε ότι θα επικεντρωθεί αντ’ αυτού στην αναδιοργάνωση του κινήματός του.

Ο 45χρονος Μαγιάρ έχει ορκιστεί να χρησιμοποιήσει τη μεγάλη πλειοψηφία του για να ανατρέψει τα συστήματα που δημιούργησε ο Όρμπαν, ο οποίος είχε γεμίσει τη δικαστική εξουσία, τα μέσα ενημέρωσης και το κράτος της χώρας με πιστούς οπαδούς, σημειώνει ο Guardian.

Πέρα από τα σύνορα της χώρας, η Ουγγαρία έχει επίσης δεσμευτεί να ανοικοδομήσει την μακροχρόνια τεταμένη σχέση της χώρας με την ΕΕ και να συνεργαστεί με την Ένωση για να αποδεσμεύσει δισεκατομμύρια από παγωμένα ευρωπαϊκά κεφάλαια.

Υπαινιγμοί αυτής της αλλαγής ήταν συμβολικά ενσωματωμένοι στα σχέδια για την ορκωμοσία του Σαββάτου: επρόκειτο να ηχήσουν αρκετοί ύμνοι, αποτίοντας φόρο τιμής στην ένταξη της Ουγγαρίας στην ΕΕ, τη σημαντική μειονότητα των Ρομά και τους Ούγγρους στις γειτονικές χώρες, ενώ ο δικηγόρος Βίλμος Κάται-Νέμεθ επρόκειτο να γίνει ο πρώτος υπουργός με προβλήματα όρασης της χώρας, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο κοινωνικών και οικογενειακών υποθέσεων. Περισσότερο από το ένα τέταρτο των νομοθετών θα είναι γυναίκες – ποσοστό ρεκόρ στην μετακομμουνιστική ιστορία της χώρας.

Ήταν μια ηχώ των ενεργειών που έκανε ο Μαγιάρ τις εβδομάδες μετά τις εκλογές, καθώς προσπάθησε να τονίσει το τέλος αυτού που περιέγραψε ως «εφιάλτη δύο δεκαετιών» της Ουγγαρίας: Δεσμεύτηκε να αναστείλει τις εκπομπές από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης που λειτουργούσαν ως φερέφωνα του Όρμπαν, καλώντας τους διορισμένους από την εποχή του Όρμπαν να παραιτηθούν, συναντήθηκε δύο φορές με αξιωματούχους της ΕΕ και επέστρεψε τα εκατομμύρια ουγγρικά φιορίνια που του δώρισε ένας υποστηρικτής που συνδέεται με τον Όρμπαν.

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν ο Μαγιάρ και η κυβέρνησή του είναι τεράστιο. Οι υποσχέσεις του να διορθώσει τις καταρρέουσες δημόσιες υπηρεσίες της χώρας θα έρθουν σε αντίθεση με την στάσιμη οικονομία της χώρας και ένα επίμονα υψηλό έλλειμμα του προϋπολογισμού. Εν τω μεταξύ, μένει να δούμε πώς θα αντιδράσουν στην αλλαγή οι πολλοί πιστοί στον Όρμπαν στα μέσα ενημέρωσης, τον ακαδημαϊκό χώρο και τη δικαστική εξουσία.