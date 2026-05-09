Τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες λόγω των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που έχουν τεθεί σε ισχύ για τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ. Την ίδια ώρα αυξημένη είναι η κίνηση και στο υπόλοιπο κεντρικό οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας, με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και την Λεωφόρο Μεσογείων να είναι «πορτοκαλί», καθώς η κυκλοφορία γίνεται με δυσκολία.

Δείτε τον χάρτη με τη κίνηση

Αλλαγές σε Μετρό και ΗΣΑΠ λόγω συναυλίας

Η συναυλία έχει οδηγήσει σε ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ έχουν ανακοινωθεί αλλαγές και στις συγκοινωνίες.

Συγκεκριμένα:

Παρατείνεται η λειτουργία του ΗΣΑΠ για την αποχώρηση του κοινού

Η Γραμμή 1 του Μετρό θα λειτουργήσει έως το τέλος της συναυλίας, ανάλογα με τη ροή επιβατών

Θα προστεθούν επιπλέον συρμοί για την εξυπηρέτηση του κόσμου

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, λειτουργούν ήδη σε 24ωρη βάση

Η Αθήνα σε ρυθμούς Metallica

Η πόλη κινείται ολοκληρωτικά στο ρυθμό της μεγάλης βραδιάς, με τους fans να περιμένουν την έναρξη της συναυλίας στο ΟΑΚΑ και την ατμόσφαιρα να θυμίζει παγκόσμια μουσική γιορτή.

Ιδιαίτερη αναμονή υπάρχει και για την έναρξη του show, όταν από τα ηχεία αναμένεται να ακουστεί η χαρακτηριστική μουσική από την ταινία «Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος», που έχει συνδεθεί με την αισθητική του συγκροτήματος και το εμβληματικό Master of Puppets.