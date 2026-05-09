Οι Αρκάδες ήταν εκείνοι που «χτύπησαν» πρώτοι στο ματς, ανοίγοντας το σκορ με τον Μακέντα στο 19ο λεπτό, όμως οι Θεσσαλοί απάντησαν προτού φύγει το ημίχρονο, με τον Πασά στο 38′ να φέρνει εκ νέου ισορροπία ύστερα από υπέροχη ενέργεια και ασίστ του Σαγάλ.

O αγώνας

Η ΑΕΛ μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και προσπάθησε να απειλήσει κυρίως με τον Τούπτα, όμως ο Αστέρας ήταν εκείνος που βρήκε πρώτος το δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 19’ ο Μπαρτόλο έκανε την ενέργεια από τα δεξιά, ο Αλμύρας έσπασε την μπάλα στον Μακέντα και ο Ιταλός φορ από κοντά διαμόρφωσε το 0-1.

Μετά το γκολ οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν το παιχνίδι, ωστόσο η ΑΕΛ κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους. Στο 39’ ο Σαγάλ έκανε εξαιρετική ενέργεια και γύρισμα από τα αριστερά, με τον Πασά να σκοράρει με κεφαλιά από κοντά για το 1-1.

Οι γηπεδούχοι άγγιξαν μάλιστα την ανατροπή στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, όταν ο Παπαδόπουλος πραγματοποίησε διαδοχικές αποκρούσεις στις προσπάθειες των Πασά και Ηλιάδη, ενώ στη συνέχεια ο Αλάγκμπε απομάκρυνε σωτήρια προ της γραμμής.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε τον ίδιο ρυθμό σε επίπεδο ευκαιριών, διατήρησε όμως την ένταση και το πάθος. Στο 60’ ο διαιτητής υπέδειξε αρχικά πέναλτι υπέρ του Αστέρα σε μαρκάρισμα του Παπαγεωργίου στον Μπαρτόλο, όμως μετά από παρέμβαση του VAR άλλαξε την απόφασή του.

Η σημαντικότερη στιγμή στο υπόλοιπο της αναμέτρησης ανήκε στην ΑΕΛ, όταν στο 66’ ο Σαγκάλ πλάσαρε από τα δεξιά, όμως ο Παπαδόπουλος απομάκρυνε εντυπωσιακά, κρατώντας το 1-1 μέχρι το φινάλε.

ΑΕΛ Novibet (Φέστα): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου (64’ Όλαφσον), Φερίγκρα, Ηλιάδης (46’ Ατανάσοφ), Μπατουμπινσικά, Ρόσιτς, Ναόρ, Πέρες (74’ Σίστο), Σαγάλ (83’ Κακουτά), Τούπτα, Πασάς (83’ Γκαράτε)

Αστέρας Aktor (Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Αλάγκμπε, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπτσιτς, Άλχο, Δεληγιαννίδης, Γκονθάλεθ (88’ Τζανδάρης), Αλμύρας, Μπαρτόλο (88’ Καλτσάς), Κετού (70’ Μούμο), Μακέντα (78’ Οκό)