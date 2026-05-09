Σύμφωνα με το rodiaki.gr τον άτυχο 62χρονο εντόπισε στο έδαφος σε περιβάλλοντα χώρο του σπιτιού τους, η σύζυγος του. Ο άτυχος άνδρας έφερε τραύματα στο κεφάλι και άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής» ο 62χρονος έφερε σοβαρά προβλήματα με την όραση του και πιθανολογείται ότι στο σημείο που εντοπίστηκε βρέθηκε εκεί μετά από πτώση.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Ρόδου διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος, ενώ από τα μέχρι στιγμής στοιχεία αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια.