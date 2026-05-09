Με αυτό τον τρόπο, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε την πρόθεση της Ιταλίας να στείλει ναρκαλιευτικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ μετά το τέλος του πολέμου.

Ο αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να σχολιάσει τη μετακίνηση στρατευμάτων από τη Γερμανία, πιθανώς προς το ανατολικό μέτωπο του ΝΑΤΟ, ενώ επιβεβαίωσε ότι «εξακολουθεί να εξετάζει» τη μετακίνηση στρατευμάτων από ιταλικές βάσεις.

Όταν ρωτήθηκε γιατί δημοσίευσε ένα παλιό άρθρο του Σαλβίνι στο «Truth» τις τελευταίες ημέρες, ο Πρόεδρος απάντησε: «Επειδή το θεώρησα σκόπιμο».

Όσον αφορά την πρωθυπουργό Τζιόρτζια Μελόνι, την επομένη της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στη Ρώμη, ο Τραμπ επανέλαβε: «Η Ιταλία δεν ήταν εκεί όταν τη χρειαζόμασταν. Εγώ, όμως, ήμουν πάντα εκεί για την Ιταλία, όπως και η χώρα μου».

Όταν οι δημοσιογράφοι της ιταλικής εφημερίδας του επεσήμαναν ότι η Ιταλία ενδέχεται να διαθέσει ναρκαλιευτικά μετά την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν, ο Τραμπ είπε για άλλη μια φορά: «Η Ιταλία δεν ήταν εκεί όταν τη χρειαζόμασταν».

Αντίθετα, όσον αφορά την απαντητική επιστολή του Ιράν, η οποία αναμενόταν χθες το βράδυ, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν επιθυμούσε να σχολιάσει αυτή τη στιγμή.