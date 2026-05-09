Το drone ρυμουλκήθηκε αρχικά προς το λιμάνι της περιοχής και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πλατυγιάλι Αστακού, όπου ακολούθησε έλεγχος από ειδικά κλιμάκια. Πάνω στη συσκευή υπήρχε βαρέλι με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών, το οποίο εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού και από εκεί μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων.





«Είχε δύο μπροστινούς αισθητήρες σπασμένους»

Όπως περιγράφει στην ΕΡΤ ο πρόεδρος των λιμενεργατών Λευκάδας, Στάθης Βασιλάτος, οι αρχές έφτασαν γρήγορα στο σημείο και έδωσαν οδηγίες να τηρηθεί απόσταση ασφαλείας και να μην επιχειρηθεί καμία παρέμβαση στο αντικείμενο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το θαλάσσιο drone φαίνεται να ήταν αυτόνομης λειτουργίας, με ενσωματωμένες μπαταρίες και σύστημα πλοήγησης GPS.

«Είχε κάμερα υψηλής ανάλυσης στο κέντρο και δύο πάνελ που πιθανότατα σχετίζονται με το GPS. Ήταν μαύρο, χαμηλό, περίπου στο ένα μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να μην εντοπίζεται εύκολα τη νύχτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι πιθανόν το drone έχασε το σήμα GPS ή επηρεάστηκε από καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να κινηθεί ανεξέλεγκτα προς τα βράχια της περιοχής.

«Είχε τρεις αισθητήρες μπροστά. Οι δύο ήταν σπασμένοι όταν το εντοπίσαμε, κάτι που δείχνει ότι πιθανότατα προσέκρουσε και έχασε τον προσανατολισμό του», σημείωσε.





Στο μικροσκόπιο η διαδρομή και ο χειριστής του – Φόβοι για υβριδικό πόλεμο

Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από το πλωτό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από ψαράδες, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο για την προέλευση, τη διαδρομή και τον πραγματικό του στόχο. Το μη επανδρωμένο σκάφος ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ η μεγάλη εμβέλειά του, που φτάνει τα 432 μίλια, σήμανε συναγερμό σε ΕΥΠ, Ένοπλες Δυνάμεις και αρμόδια υπουργεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικοί των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν αναλάβει την τεχνική ανάλυση του drone, εξετάζοντας τόσο τα χαρακτηριστικά κατασκευής του όσο και το σύστημα τηλεχειρισμού που χρησιμοποιούσε. Η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως σε δύο άξονες: στο λογισμικό και στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του.

Όπως μετέδωσε το MEGA, το θαλάσσιο drone εκτιμάται πως είναι ουκρανικής κατασκευής και πιθανότατα τύπου Magura, μοντέλο που χρησιμοποιείται σε επιθέσεις κατά ρωσικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα. Οι Αρχές προσπαθούν να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα: πώς έφτασε μέχρι το Ιόνιο, ποιος το χειριζόταν και ποια ήταν η αποστολή του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το drone ίσως έχασε την επαφή με τον χειριστή του και συνέχισε να κινείται ανεξέλεγκτα μέχρι να καταλήξει στη Λευκάδα. Το γεγονός ότι οι μηχανές του λειτουργούσαν κανονικά αύξησε σημαντικά τον κίνδυνο τόσο για τους ψαράδες που το ρυμούλκησαν όσο και για κατοίκους της περιοχής.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται τώρα στα ηλεκτρονικά του συστήματα. Όπως αναφέρει το Newsit, «στα κυκλώματα οι ειδικοί μπορούν να αναζητήσουν ίχνη από τη διαδρομή που ακολούθησε». Τα αποθηκευμένα waypoints και οι τελευταίες εντολές που έλαβε ενδέχεται να αποκαλύψουν αν το drone κατευθυνόταν προς συγκεκριμένο στόχο, αν λειτουργούσε αυτόνομα ή αν προέκυψε τεχνική δυσλειτουργία που οδήγησε στην απώλεια ελέγχου.

Ο αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού «Πτήση», Φαίδωνας Καραϊωσηφίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ, χαρακτήρισε το περιστατικό «απτό δείγμα ενός άγνωστου υβριδικού πολέμου», συνδέοντάς το με τις εξελίξεις στη σύγκρουση Ρωσίας – Ουκρανίας. Όπως εξήγησε, εδώ και μήνες καταγράφονται επιθέσεις με μη επανδρωμένα συστήματα σε πλοία ρωσικών συμφερόντων, κυρίως στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» που μεταφέρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο παρακάμπτοντας κυρώσεις.

Ο ίδιος σημείωσε πως τέτοια drones χρησιμοποιούνται «σε ομάδες» ώστε να αιφνιδιάζουν και να υπερφορτώνουν την άμυνα στόχων, ενώ εκτίμησε ότι ενδέχεται να μεταφέρονται μέσω εμπορικών πλοίων και να απελευθερώνονται στη θάλασσα με προγραμματισμένη αποστολή.





Δένδιας για drone στη Λευκάδα: «Ξέρουμε τι είναι και τι περιέχει»

O υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στο θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε από ψαράδες ανοιχτά της Λευκάδας την Πέμπτη (7/5), κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι του Σαββάτου (9/5).

«Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει», σχολίασε σχετικά ο Νίκος Δένδιας χωρίς να δώσει περεταίρω λεπτομέρειες και πρόσθεσε: «Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, δημιουργούμε τις δυνατότητες, ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το Πολεμικό Ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και αντι-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή» ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στα εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων και την «Ατζέντα 2030».

«Εκτελούμε εθνικό καθήκον όταν ενισχύουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις»

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας παρουσίασε την εθνική προσπάθεια για συνολική αναδιάρθρωση των Ενόπλων Δυνάμεων, με έμφαση στη σύγχρονη τεχνολογία, την εγχώρια αμυντική βιομηχανία στη βάση της κυβερνητικής ατζέντας με ορίζοντα το 2030, την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε, ταυτόχρονα, και την επιχειρησιακή ικανότητα της χώρας, λέγοντας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της, οι εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις διεξάγουν πέντε επιχειρήσεις εκτός συνόρων και συμμετέχουν σε άλλες δύο ευρωπαϊκές αποστολές.

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας ανέδειξε ως βασικό στόχο τη δημιουργία «του πιο αξιόμαχου στρατού που είχε ποτέ στην ιστορία της η πατρίδα μας», δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στα drones, στα αντι-drone συστήματα, στην εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων και στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αλλαγή της εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων, σημειώνοντας ότι πλέον οι νέοι στρατεύσιμοι θα αποκτούν δεξιότητες συνδεδεμένες με τις σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες, αλλά και με την αγορά εργασίας.

«Κάθε νεοσύλλεκτος στον ελληνικό στρατό από εδώ και πέρα θα ξέρει να χρησιμοποιεί drones, θα εκπαιδεύεται σε αντι-drone συστήματα, θα γνωρίζει τις σύγχρονες μεθόδους και δεξιότητες». Μάλιστα, υπογράμμισε ότι οι γνώσεις αυτές «θα του είναι χρήσιμες στην οικονομία, ώστε να μπορεί να προσφέρει στην αγορά, όταν θα ολοκληρώνει το διάστημα της θητείας του».

Ο κ. Δένδιας ανακοίνωσε τη δημιουργία «μιας βασικής εφεδρείας 100.000 εφέδρων», οι οποίοι, όπως είπε, «θα εκπαιδεύονται τακτικά στα νέα συστήματα, στις νέες δυνατότητες και στις νέες προκλήσεις», ενώ αναφέρθηκε στην επικείμενη εθελοντική στράτευση γυναικών, στο πλαίσιο της προσπάθειας εκσυγχρονισμού και διεύρυνσης της στελέχωσης.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας, σημειώνοντας ότι τα ελληνικά F-16 «θα φτάσουν σε επίπεδο Viper», ενώ αναφέρθηκε και στα Rafale, αλλά και στην έλευση των F-35.

«Στο τέλος του 2027 ή στις αρχές του 2028 θα παραλάβουμε το πρώτο F-35, το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στην ιστορία του πλανήτη», δήλωσε, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα θα διαθέτει «μια αεροπορία με 200 υπερσύγχρονα μαχητικά, μία από τις ισχυρότερες στην Ευρώπη».

Αναφερόμενος στο Πολεμικό Ναυτικό, υπογράμμισε ότι ήδη υπηρετεί στον στόλο η φρεγάτα Belharra «Κίμων», κάνοντας λόγο για «το πιο σύγχρονο και ισχυρό πλοίο της κατηγορίας του σε ολόκληρο τον πλανήτη». Επισήμανε, ακόμη, την απόκτηση των ιταλικών Bergamini και τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ και πρόσθεσε: «Θα έχουμε τον ισχυρότερο στόλο που είχαμε ποτέ».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάπτυξη ελληνικών δυνατοτήτων στα drones και στα anti-drone συστήματα, με αιχμή το σύστημα «Κένταυρος». Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε σε «χώρα που παράγει πάρα πολλά drones» και «έχει επιλέξει να απειλεί την Ελλάδα», χωρίς να την κατονομάσει, σημειώνοντας ότι η απάντηση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας «λέγεται Κένταυρος».

«Είναι ένα από τα πιο εξελιγμένα anti-drone συστήματα στον κόσμο και παράγεται από ελληνικά χέρια και σχεδιάζεται από ελληνικά μυαλά». Παράλληλα, αποκάλυψε συνεργασία με την Πορτογαλία για την ανάπτυξη θαλάσσιων drones, τονίζοντας ότι στόχος είναι «ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει να το έχουμε και εμείς».