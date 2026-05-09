Μιλώντας στο Orange Press Agency, περιγράφουν τη μεγάλη προσμονή και τη χαρά που νιώθουν για το σόου, έχοντας έρθει από τα Τρίκαλα, τα Γιάννενα και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας.

Άλλοι με τους φίλους, άλλοι με συγγενείς, σημειώνουν πώς έχουν αλλάξει οι καιροί, καθώς κάποτε κρατούσαν χρήματα στην άκρη για έναν πολύτιμο δίσκο, που τον «έλιωναν» σε CD και πικάπ.

Οι Metallica θα κάνουν… σεισμό στο ΟΑΚΑ;

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών θα… ακούσει τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, πραγματοποιώντας μια διαφορετική επιστημονική «παρακολούθηση».

Συγκεκριμένα θα επιχειρήσει να καταγράψει εάν η ενέργεια δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να προκαλέσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος.

Όπως αναφέρει το Αστεροσκοπείο σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικός σεισμογράφος παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών, εξετάζοντας το φαινόμενο των λεγόμενων «concert quakes» — των ασθενών σεισμικών δονήσεων που δημιουργούνται από τη μαζική και συγχρονισμένη κίνηση του κοινού σε μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις.

Το φαινόμενο έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε συναυλίες διεθνώς, όπου τα άλματα, ο ρυθμός και η ένταση χιλιάδων θεατών άφησαν το δικό τους «σεισμικό αποτύπωμα», ανιχνεύσιμο ακόμη και από επιστημονικά όργανα υψηλής ευαισθησίας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η αποψινή εμφάνιση των Metallica αποτελεί ιδανική ευκαιρία για την καταγραφή αντίστοιχων δεδομένων και στην Ελλάδα, καθώς η μεγάλη προσέλευση θεατών μπορεί να δημιουργήσει ασθενείς αλλά μετρήσιμες δονήσεις στο υπέδαφος της περιοχής.

Με χιουμοριστική διάθεση, η ανάρτηση κλείνει με το ερώτημα: «Για να δούμε ποιοι θα κάνουν περισσότερο θόρυβο… οι Metallica σήμερα ή οι Iron Maiden στις 23/05;», προαναγγέλλοντας ουσιαστικά μια άτυπη «σεισμική μονομαχία» ανάμεσα στους δύο θρύλους της heavy metal σκηνής.

Ξεκίνησαν τα πρώτα συγκροτήματα

Τη συναυλία άνοιξαν οι Knocked Loose και οι Gojira, πριν οι Metallica εμφανιστούν στη σκηνή λίγο μετά τις 20:30, σε ένα show με 360° διάταξη που υπόσχεται μοναδική οπτική εμπειρία για όλους τους παρευρισκόμενους. Με ένα setlist γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «Master of Puppets», «One» και «Nothing Else Matters», η βραδιά προμηνύεται ήδη ιστορική για το ελληνικό κοινό της rock και metal σκηνής.

Πανζουρλισμός για τους Metallica

Λίγο μετά τις 16:00 άνοιξαν οι πύλες του ΟΑΚΑ το οποίο υποδέχεται σήμερα τους Metallica.

Οι πρώτοι στη σειρά, που περίμεναν επί ώρες για να μπουν έγκαιρα και να πιάσουν θέση κοντά στη σκηνή, παρότι εξουθενωμένοι, μπήκαν τρέχοντας στον χώρο. Οι διοργανωτές ανά λίγα λεπτά ανοίγουν και κλείνουν την είσοδο, προκειμένου να μη δημιουργηθεί συνωστισμός στις εισόδους του σταδίου.

Το μουσικό πρόγραμμα ξεκίνησε στις 18:00 όταν στη σκηνή ανέβηκαν οι Knocked Loose, δίνοντας το εναρκτήριο σήμα, ενώ στις 19:00 θα πάρουν τη σκυτάλη οι Gojira, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί ξανά με το συγκρότημα κάνοντας κοινή περιοδεία στο World Magnetic.

Οι Metallica θα βγουν στη σκηνή περίπου στις 20:30, για να προσφέρουν ένα εντυπωσιακό θέαμα στον κόσμο και μια αξέχαστη συναυλία.

Η τεράστια ουρά για την είσοδο στη μεγάλη συναυλία

Μια ουρά εκατοντάδων μέτρων που ξεκίνησε από την κεντρική πύλη που οδηγεί στην αρένα του ΟΑΚΑ και έφτασε σχεδόν ως την λεωφόρο Κύμης σχηματίστηκε από οπαδούς των Metallica. Η προσέλευση συνεχιζόταν με ασταμάτητο ρυθμό, δίχως να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα ή εντάσεις, παρότι χιλιάδες αναμένουν στον καυτό ήλιο για να βρουν μια θέση πιο κοντά στη σκηνή που θα παίξουν οι πρωτοπόροι της metal σκηνής Metallica.

Κυκλοφόρησε η αφίσα για το αποψινό live

Το μεσημέρι του Σαββάτου (9/5) κυκλοφόρησε και το εντυπωσιακό γραφικό για το αποψινό live των Metallica στο ΟΑΚΑ, στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος. Το γραφικό συνοδεύεται από αναφορές στον Θεό Δία, και με μια λεζάντα που υπόσχεται πολλά. Όπως αναφέρεται στο post η αφίσα από το σημερινό σόου, που δημιούργησε το Revolver Dart, θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο χώρο.

«Απόψε στην Αθήνα! Δεν υπάρχει καμία “αχίλλειος πτέρνα” σε αυτή τη στάση της παγκόσμιας περιοδείας #M72 του 2026. Ξεκινάμε από την Αθήνα μαζί με τους Gojira και τους Knocked Loose» γράφει το κείμενο που συνοδεύει την αφίσα.

Το πιθανό setlist της συναυλίας – Οδηγίες για τη μεγάλη βραδιά – Τι αλλάζει σε Μετρό-ΗΣΑΠ

Η μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ απόψε, Σάββατο 9 Μαΐου 2026, έχει ήδη δημιουργήσει τεράστια προσμονή, με το ενδιαφέρον να στρέφεται και στο setlist που θα παρουσιάσει το θρυλικό συγκρότημα.

Το επίσημο πρόγραμμα δεν έχει ανακοινωθεί, ωστόσο οι εκτιμήσεις και οι πληροφορίες από πρόσφατες εμφανίσεις της μπάντας, αλλά και ενδείξεις από soundcheck, επιτρέπουν μια πρώτη εικόνα για τα κομμάτια που ενδέχεται να ακουστούν.

Πιθανό setlist των Metallica στο ΟΑΚΑ

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν αποκλείεται να ακουστούν κομμάτια όπως:

Creeping Death

For Whom The Bell Tolls

Fuel

King Nothing

The Unforgiven

Wherever I May Roam

The Day That Never Comes

Moth Into Flame

Sad But True

Nothing Else Matters

Seek And Destroy

Lux Aeterna

Master Of Puppets

One

Enter Sandman

Εμβληματικά τραγούδια όπως Nothing Else Matters, Master Of Puppets και Enter Sandman θεωρούνται σχεδόν δεδομένα σημεία κορύφωσης της βραδιάς.

Η συναυλία των Metallica στην Αθήνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας M72 World Tour του θρυλικού συγκροτήματος. Η παραγωγή περιλαμβάνει τη χαρακτηριστική 360° σκηνή (in-the-round), η οποία προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία θέασης για το κοινό, δίνοντας περισσότερη ελευθερία κινήσεων στα μέλη της μπάντας ώστε να έρθουν πιο κοντά με μεγαλύτερο μέρος του κοινού και φυσικά με τους «πιστούς» στο Snake Pit.

Οι Αμερικανοί Knocked Loose και οι Γάλλοι Gojira είναι οι δύο μπάντες που ανοίγουν τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 16.00.

Οι διοργανωτές έχουν ήδη δημοσιοποιήσει αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο των θεατών στο ΟΑΚΑ, με στόχο να αποφευχθεί όσο το δυνατόν η ταλαιπωρία. Παρά το γεγονός ότι, λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού θεατών, αναμένονται καθυστερήσεις στην προσέλευση, έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένες διαδρομές και σημεία πρόσβασης για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Κάτοχοι εισιτηρίων Αρένας:

Οι θεατές με εισιτήριο Αρένας μπορούν να εισέρχονται από όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Ειρήνης, Αρτέμιδος, Ιασώ και Πεζογέφυρας), καθώς και από την Πύλη ΣΤ επί της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Με τη βοήθεια της σχετικής σήμανσης, οδηγούνται απευθείας στην είσοδο της Αρένας. Διαθέσιμο είναι επίσης ελεύθερο πάρκινγκ με πρόσβαση από τη Λεωφόρο Κύμης.

Κάτοχοι εισιτηρίων καθήμενων:

Οι κάτοχοι εισιτηρίων για τις κερκίδες μπορούν να εισέλθουν από όλες τις παραπάνω εισόδους του σταδίου, με εξαίρεση τις πύλες της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Ακολουθώντας τη σήμανση, κατευθύνονται προς τις εισόδους καθήμενων 1, 2, 8, 12 και 17.

Οι αντιστοιχίσεις των εισόδων με τις θύρες έχουν ως εξής:

Είσοδος Καθήμενων 1: Θύρες PA, PB, 23–35

Είσοδος Καθήμενων 2: Θύρες 1–5

Είσοδος Καθήμενων 8: Θύρες 6–10

Είσοδος Καθήμενων 12: Θύρες 11–15

Είσοδος Καθήμενων 17: Θύρες 16, 17, 19–22

Κάτοχοι εισιτηρίων ΑμεΑ:

Οι κάτοχοι εισιτηρίων AμεΑ και οι συνοδοί τους έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο στάδιο με ΙΧ, από την Πύλη Β της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Περιλαμβάνεται θέση στάθμευσης στα Parking P2 & P3. Τέλος υπάρχει ελεύθερο Parking με πρόσβαση από τη Λεωφόρο. Κύμης.

Αλλαγές σε Μετρό και ΗΣΑΠ λόγω συναυλίας

Η συναυλία έχει οδηγήσει σε ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ έχουν ανακοινωθεί αλλαγές και στις συγκοινωνίες.

Συγκεκριμένα:

Παρατείνεται η λειτουργία του ΗΣΑΠ για την αποχώρηση του κοινού

Η Γραμμή 1 του Μετρό θα λειτουργήσει έως το τέλος της συναυλίας, ανάλογα με τη ροή επιβατών

Θα προστεθούν επιπλέον συρμοί για την εξυπηρέτηση του κόσμου

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, λειτουργούν ήδη σε 24ωρη βάση

Η Αθήνα σε ρυθμούς Metallica

Η πόλη κινείται ολοκληρωτικά στο ρυθμό της μεγάλης βραδιάς, με τους fans να περιμένουν την έναρξη της συναυλίας στο ΟΑΚΑ και την ατμόσφαιρα να θυμίζει παγκόσμια μουσική γιορτή.

Ιδιαίτερη αναμονή υπάρχει και για την έναρξη του show, όταν από τα ηχεία αναμένεται να ακουστεί η χαρακτηριστική μουσική από την ταινία «Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος», που έχει συνδεθεί με την αισθητική του συγκροτήματος και το εμβληματικό Master of Puppets.