Οι σχετικές εκδηλώσεις, θα προηγηθούν των πρώτων αγώνων στις τρεις συνδιοργανώτριες χώρες (σ.σ. Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδάς), όπως ανακοινώθηκε σχετικά από την FIFA.

Το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο με 48 ομάδες θ΄αρχίσει στις 11 Ιουνίου με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική, που θα διεξαχθεί στο στάδιο Azteca, στην Πόλη του Μεξικού, ενώ η τελετή έναρξης θα προηγηθεί της αναμέτρησης.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν καλλιτέχνες όπως ο Κολομβιανός σταρ της reggaeton J Balvin, η Μεξικανο-ισπανόφωνη τραγουδίστρια, Μπελίντα και ο Μεξικανός, Αλεχάντρο Φερνάντεζ.

Ο Καναδάς θα έχει την… δική του τελετή στις 12 Ιουνίου στο Τορόντο πριν από την αναμέτρηση της εθνικής ομάδας της χώρας με αντίπαλο την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες αργότερα την ίδια ημέρα στο Λος Άντζελες πριν από τον εναρκτήριο αγώνα της ομάδας των ΗΠΑ εναντίον της Παραγουάης.

Η Γαλλίδα τραγουδίστρια Vegedream έχει προγραμματισθεί να εμφανιστεί στο Τορόντο μαζί με τη Nora Fatehi και τον Michael Bublé, ενώ η ποπ σταρ Katy Perry, ο ράπερ Future και η Βραζιλιάνα τραγουδίστρια Anitta θα εμφανισθούν στο Λος Άντζελες.