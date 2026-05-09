Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπουν τα ζώδια

ΚΡΙΟΣ: Οι φιλικές επαφές είναι πιο έντονες σήμερα, γιατί απεχθάνεστε τη μοναξιά και το δείχνετε σε κάθε σας βήμα. Μπορεί να χρειαστείτε κάποιες συμβουλές από τους φίλους σας ή τους ομοϊδεάτες σας, στις ομαδικές σας δραστηριότητες.

ΤΑΥΡΟΣ: Στο προσκήνιο η κοινωνική και επαγγελματική ζωή, μέσω των πολύ έντονων δραστηριοτήτων σας σ’ αυτούς τους τομείς. Ο συναισθηματισμός σας διαχέεται στην επαγγελματική και κοινωνική σας δράση, έτσι ώστε η επιτυχία θα είναι σίγουρη.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Σας πλημμυρίζει ένα αίσθημα ανακούφισης και ψυχικής ανάτασης, που σας κάνει να τολμάτε να ονειρευτείτε και να εκφραστείτε δημιουργικά. Ενα ταξίδι και η συνάντηση με αγαπημένα πρόσωπα στον προορισμό σας θα σας δώσει χαρά.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Περίεργα και ασυνήθιστα συναισθήματα ξυπνούν μέσα σας, που θα δυσκολευτείτε να διαχειριστείτε. Υπαρξιακά θέματα απασχολούν τη σκέψη σας, που ο μόνος τρόπος να τα αντιμετωπίσετε είναι η δουλειά, ώστε να μην έχετε το περιθώριο να σκέφτεστε.

ΛΕΩΝ: Στην επιφάνεια όλο το συναισθηματικό βάρος που μπορεί να υπάρχει στον γάμο ή τη σχέση σας, ακόμα και σε μία συνεργασία. Νιώθετε έντονα την ανάγκη για συντροφικότητα και η ανασφάλειά σας σας ωθεί να καλλιεργείτε αισθήματα ζήλιας, κτητικότητας και εξάρτησης.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ενα θέμα υγείας ή ένα εργασιακό θέμα φαίνεται να απασχολεί το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σας. Μικροενοχλήσεις και κρυολογήματα σας υποδεικνύουν ότι πρέπει να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή στον οργανισμό σας, που έχει κουραστεί.

ΖΥΓΟΣ: Η ενασχόληση με τις γυναίκες και τα παιδιά δίνουν τροφή στο συναίσθημα και το πάθος σας ενώ σας κάνει εφευρετικούς και δημιουργικούς. Μεγάλη βελτίωση στις σχέσεις, αλλά να προσέξετε το πάθος σας, που εύκολα μετατρέπεται σε κτητικότητα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Νιώθετε έντονα την ανάγκη να αποτραβηχτείτε στον προσωπικό σας χώρο και να αναζητήσετε τη συμβουλή των αγαπημένων σας προσώπων. Ο διάλογος θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, ειδικότερα στον επαγγελματικό τομέα.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Οι επικοινωνίες σας επηρεάζονται αρνητικά. Οι απόψεις σας βασίζονται σε προσωπικές εκτιμήσεις, συνεπώς είναι και λανθασμένες και καθοδηγούνται από το συναίσθημα. Παρεξηγήσεις, παρερμηνείες, λανθασμένες αντιλήψεις και εντυπώσεις. Χρειάζεται προσοχή.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μην κάνετε για κανέναν λόγο απρογραμμάτιστα έξοδα. Ξοδεύετε περισσότερο από ανάγκη να ξεφύγετε από κάτι, παρά γιατί υπάρχει πραγματικός λόγος. Τα σοβαρά έξοδα και οι επενδύσεις είναι απαγορευμένα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Υποκειμενική η κρίση σας, δεν γίνεται να αποφασίσετε αντικειμενικά. Λειτουργείτε με βάση το συναίσθημα και τη διάθεση της στιγμής. Στην προσπάθειά σας, δε, να εισπράξετε την προσοχή του περιβάλλοντός σας, διογκώνετε τις ευαισθησίες σας.

ΙΧΘΥΕΣ: Σωματική και ψυχολογική κόπωση. Νιώθετε μελαγχολικοί, άτονοι και ανασφαλείς. Θέλετε να απομονωθείτε και να σκεφτείτε για τον εαυτό σας και τα του εαυτού σας. Ωστόσο, μην μπείτε στη διαδικασία να πάρετε σοβαρές αποφάσεις, δεν ενδείκνυται για σήμερα.