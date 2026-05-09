H AEK έδειχνε να κρατάει σφιχτά στα χέρια της την κούπα του BCL, αλλά “κόλλησε” στο τελευταίο δεκάλεπτο, έχασε το υπέρ της προβάδισμα, το ματς πήγε στην παράταση και το τρόπαιο κατέληξε στα χέρια των Λιθουανών.

Η Ένωση βρέθηκε να προηγείται με 20 πόντους, αλλά δεν άντεξε στην τρομερή αντεπίθεση των Λιθουανών, οι οποίο πέτυχαν 35 πόντους στην τελευταία περίοδο και το ματς οδηγήθηκε στο έξτρα πεντάλεπτο. Εκεί η ΑΕΚ δεν είχε τρόπο να αντιμετωπίσει τον Γκουντάιτις και λύγισε. Έτσι, έχασε την ευκαιρία να σηκώσει τον τέταρτο Ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της. Πάλεψε αλλά δεν έφτανε ο Νάναλι με 23 πόντους, αλλά κουράστηκε στο τέλος, ενώ μεγάλη «ζημιά» έκανε ο Λουκόσιους με το τρίποντο, που ισοφάρισε στους 80 πόντους και 23 πόντους και ο Γκουντάιτις που ήταν κυρίαρχος στην παράταση.

Η ΑΕΚ που απέκλεισε την Μπανταλόνα στα προημιτελικά και την κάτοχο των δύο τελευταίων τίτλων (2024 και 2025) Μάλαγα στον ημιτελικό, απώλεσε μία τεράστια ευκαιρία να χαρίσει ένα 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στους φιλάθλους της, δεύτερο στο BCL μετά από αυτό του 2018, στο δεύτερο διαδοχικό φάιναλ φορ και στον τρίτο τελικό που συμμετείχε (2018, 2020 και 2026) στη διοργάνωση. Αυτή ήταν μόλις η 3η ήττα των παικτών του Ντράγκαν Σάκοτα στο Basketball Champions League αυτή τη σεζόν.

Ο αγώνας

Η ΑΕΚ ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα καταφέρνοντας να βρει σκορ από αρκετούς παίκτες στην επίθεση της. Σημείο αναφοράς ο MVP της σεζόν, Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος με 10 δικούς του πόντους η ΑΕΚ αποσπάστηκε. Ο Λουκόσιους με ένα τρίποντο, όταν η Ένωση δεν έκανε το ομαδικό φάουλ που είχε να δώσει, κατέβασε την διαφορά στους 10 (25-15), αλλά ως εκεί.

Η ΑΕΚ δεν άλλαξε προσανατολισμό μέχρι και το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Τζέιμς Νάναλι σκόραρε όπως ήθελε και η ομάδα του Σάκοτα διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμα της, φτάνοντας στο 21-20 επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο (63-45).

Στο πιο κρίσιμο σημείο, η Ρίτας «ξύπνησε» για να αλλάξει άρδην την ιστορία του τελικού. Ο Λουκόσιους αρχικά από τα 6.75μ., ο Χάρντινγκ στη συνέχεια με όλους τους τρόπους, έφεραν την Ένωση σε κατάσταση σύγχυσης. Ο Λουκόσιους, μετά από μία βολή του Νάναλι, έβαλε «φωτιά» στον τελικό με τρίποντο από την γωνία (78-75) στο ένα λεπτό πριν το τέλος. Ο Κατσίβελης βρήκε μόνο ταμπλό από μέση απόσταση και ο Χάρντινγκ πήγε μέχρι μέσα για να μειώσει στο πόντο στα 29 δευτερόλεπτα πριν την λήξη. Η μπάλα πήγε ορθά στο Νάναλι και εκείνος με 2/2 βολές έγραψε το 80-77. Όμως, ο Λουκόσιους με το έκτο τρίποντο του σε εννιά προσπάθειες, ισοφάρισε το ματς στα 19 δευτερόλεπτα πριν την λήξη (80-80).

Στην παράταση οι Λιθουανοί συνέχισαν με κεκτημένη ταχύτητα και η «παγωμάρα» της ελληνικής ομάδας ήταν αρκετή για να τελειώσει την δουλειά.

Δεκάλεπτα: 25-15, 42-25, 63-45, 80-80 (Κ.Δ.), 86-92(παρ,)

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 9 (6 ριμπάουντ), Μπράουν 4 (1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Κατσίβελης 2 (0/3 δίποντα), Φλιώνης 3, Φίζελ 15 (5/6 δίποντα, 5/6 βολές, 9 ριμπάουντ0, Λεκαβίτσιους 8 (0/3 τρίποντα, 2 ασίστ, 3 λάθη), Νάναλι 23 (4/10 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 9/9 βολές, 5 ριμπάουντ), Μπάρτλεϊ 20 (4/10 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χαραλαμπόπουλος 5 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ)

ΡΙΤΑΣ (Ζιμπένας): Μαρτσιουλιόνις 4 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γκουντάιτις 9 (5 ριμπάουντ), Μπρούνκε 10 (1/5 δίποντα, 12 ριμπάουντ, 2 λάθη), Χάρντινγκ 16 (49 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Εχόντας 1, Μασιούλις 8 (0/2 τρίποντα), Λουκόσιους 23 (1/2 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σαρτζιούνας 4 (0/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σμιθ 11 (1/1 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 3/3 βολές, 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Παλιουκένας 2