Οι Metallica ανέβηκαν με το «The Ecstasy of Gold» του Ένιο Μορεκόνε λίγο πριν τις 21:00 στη σκηνή των 360 μοιρών, με το Snake Pit στο κέντρο και θέα προς όλες τις κατευθύνσεις του γηπέδου του ΟΑΚΑ.

Το κοινό ενθουσιάστηκε όταν άκουσε από την αγαπημένη του μπάντα την πασίγνωστη μελωδία του Ζορμπά, του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ λίγο αργότερα το ΟΑΚΑ σείστηκε στους ρυθμούς του «Δεν χωράς πουθενά», του συγκροτήματος «Τρύπες», το οποίο επίσης ενέταξαν στην λίστα τους οι Metallica.

James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett και Robert Trujillo άνοιξαν τη συναυλία με το εμβληματικό «Creeping Death» από το ιστορικό άλμπουμ «Ride the Lightning», με τη βραδιά στο ΟΑΚΑ να είναι εκρηκτική.

«Ξυπνήστε, Αθήνα. Σήμερα θα δείτε τους Metallica», είχαν γράψει το πρωί στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram.

Και η Αθήνα άκουσε, ξύπνησε και γέμισε το ΟΑΚΑ με περίπου 85.000 θεατές που τραγουδούν και χορεύουν στους ρυθμούς των Metallica.

Το μουσικό πρόγραμμα ξεκίνησε νωρίς. Στη σκηνή στις 18:00 ανέβηκαν οι Knocked Loose, δίνοντας το εναρκτήριο σήμα, ενώ στις 19:00 ακολούθησαν οι Gojira, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί ξανά με το συγκρότημα κάνοντας κοινή περιοδεία στο World Magnetic.

Με ένα setlist γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «Master of Puppets», «One» και «Nothing Else Matters», η βραδιά προμηνύεται ήδη ιστορική για το ελληνικό κοινό της rock και metal σκηνής.

Οι πύλες του Ολυμπιακού Σταδίου άνοιξαν στις 16:00, ενώ σε ισχύ βρίσκονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Οι Metallica θα κάνουν… σεισμό στο ΟΑΚΑ; Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο παρακολουθεί με σεισμογράφο τη συναυλία

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών θα… ακούσει τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, πραγματοποιώντας μια διαφορετική επιστημονική «παρακολούθηση».

Συγκεκριμένα θα επιχειρήσει να καταγράψει εάν η ενέργεια δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να προκαλέσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος.

Όπως αναφέρει το Αστεροσκοπείο σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικός σεισμογράφος παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών, εξετάζοντας το φαινόμενο των λεγόμενων «concert quakes» — των ασθενών σεισμικών δονήσεων που δημιουργούνται από τη μαζική και συγχρονισμένη κίνηση του κοινού σε μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις.

Το φαινόμενο έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε συναυλίες διεθνώς, όπου τα άλματα, ο ρυθμός και η ένταση χιλιάδων θεατών άφησαν το δικό τους «σεισμικό αποτύπωμα», ανιχνεύσιμο ακόμη και από επιστημονικά όργανα υψηλής ευαισθησίας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η αποψινή εμφάνιση των Metallica αποτελεί ιδανική ευκαιρία για την καταγραφή αντίστοιχων δεδομένων και στην Ελλάδα, καθώς η μεγάλη προσέλευση θεατών μπορεί να δημιουργήσει ασθενείς αλλά μετρήσιμες δονήσεις στο υπέδαφος της περιοχής.

Με χιουμοριστική διάθεση, η ανάρτηση κλείνει με το ερώτημα: «Για να δούμε ποιοι θα κάνουν περισσότερο θόρυβο… οι Metallica σήμερα ή οι Iron Maiden στις 23/05;», προαναγγέλλοντας ουσιαστικά μια άτυπη «σεισμική μονομαχία» ανάμεσα στους δύο θρύλους της heavy metal σκηνής.

Οι Metallica ένωσαν όλες τις γενιές και όλη την Ελλάδα – Ένα μεγάλο «ραντεβού» στο ΟΑΚΑ

Μια μεγάλη γιορτή, ένα heavy metal «ραντεβού» μεταξύ χιλιάδων γνωστών και αγνώστων κάθε ηλικίας, αποτελεί η συναυλία της χρονιάς, αυτή των Metallica στο ΟΑΚΑ.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, περιγράφουν τη μεγάλη προσμονή και τη χαρά που νιώθουν για το σόου, έχοντας έρθει από τα Τρίκαλα, τα Γιάννενα και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας.

Άλλοι με τους φίλους, άλλοι με συγγενείς, σημειώνουν πώς έχουν αλλάξει οι καιροί, καθώς κάποτε κρατούσαν χρήματα στην άκρη για έναν πολύτιμο δίσκο, που τον «έλιωναν» σε CD και πικάπ.

Πανζουρλισμός για τους Metallica