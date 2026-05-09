Το ηχητικό ντοκουμέντο που ήρθε στο φως αποτυπώνει τις στιγμές απόλυτης σύγχυσης και φρίκης που εκτυλίχθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής (08/05) στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ.

A Frontier Airlines flight bound for LAX hit a person on the runway during takeoff from Denver International Airport on Friday. The Airbus A321 was taking off from runway 17L when it appeared to strike an individual walking on the runway. The pilot quickly aborted the takeoff.… pic.twitter.com/CtxCEYgYwl — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 9, 2026

Η αναφορά του πιλότου συνοδεύτηκε από τις ακόμα πιο ανατριχιαστικές διαπιστώσεις του προσωπικού εδάφους. «Έχω μέλη στον διάδρομο. Πιστεύω ότι το αεροσκάφος χτύπησε ένα άτομο», ακούγεται να λέει μέλος του προσωπικού, προσθέτοντας λίγο αργότερα: «Υπάρχουν ανθρώπινα υπολείμματα στον διάδρομο».

Η τραγωδία σημειώθηκε στις 23:19 (τοπική ώρα), ενώ το Airbus A321neo, με προορισμό το Λος Άντζελες, βρισκόταν σε φάση απογείωσης αναπτύσσοντας ταχύτητα περίπου 224 χλμ/ώρα.

Σύμφωνα με τις αρχές του αεροδρομίου τις οποίες επικαλείται η New York Post, το θύμα —το οποίο δεν ήταν εργαζόμενος στον χώρο— παραβίασε την ασφάλεια, σκαρφάλωσε εσκεμμένα τον περιμετρικό φράχτη και επιχείρησε να διασχίσει τον διάδρομο.

Late last night, a trespasser breached airport security at Denver Int’l Airport, deliberately scaled a perimeter fence, and ran out onto a runway. The trespasser on the runway was then struck by Frontier Airlines Flight 4345 during takeoff at high speed. The pilot stopped… https://t.co/x2oVY1b0AH — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) May 9, 2026

Ο άνδρας, που χαρακτηρίστηκε ως «εισβολέας» από τον υπουργό Μεταφορών Σον Ντάφι, απορροφήθηκε εν μέρει από έναν από τους κινητήρες του αεροσκάφους.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε άμεση ανάφλεξη στον κινητήρα και καπνό στο εσωτερικό της καμπίνας, θέτοντας σε συναγερμό το πλήρωμα και τους επιβάτες.

Εκκένωση με τσουλήθρες και τραυματισμοί

Μέσα σε κλίμα πανικού, οι 224 επιβάτες και τα 7 μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το αεροπλάνο χρησιμοποιώντας τις φουσκωτές τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης. Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν τους ταξιδιώτες να στέκονται στον διάδρομο τυλιγμένοι με κουβέρτες, σε μικρή απόσταση από τον κινητήρα που ήταν καλυμμένος με αίματα.

A Frontier plane fatally struck a pedestrian in Denver as it was taking off for Los Angeles Friday night, according to the airline and Denver International Airport. The Airbus A321 was taking off from Denver and departing for Los Angeles when the person crossed the runway around… pic.twitter.com/LYM1nz4HdR — CBS News (@CBSNews) May 9, 2026

Από τη διαδικασία της εκκένωσης αναφέρθηκαν δώδεκα ελαφροί τραυματισμοί, ενώ πέντε άτομα μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία. Οι υπόλοιποι επιβάτες οδηγήθηκαν με λεωφορεία στον τερματικό σταθμό και αναχώρησαν αργότερα με νέα πτήση.

Παρά τη μαρτυρία για την αναρρίχηση του δράστη, ο έλεγχος του αεροδρομίου έδειξε ότι ο περιμετρικός φράχτης δεν είχε υποστεί εμφανή παραβίαση ή φθορά. Η Frontier Airlines εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το περιστατικό, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί πώς το άτομο αυτό κατάφερε να φτάσει μέχρι τον διάδρομο απογείωσης χωρίς να γίνει αντιληπτό από τα συστήματα ασφαλείας.