Υλοποιεί ακόμα και πράγματα που θεωρούσαμε κάποτε «άπιαστα» και μεταρρυθμίσεις που θαυμάζαμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οπως είναι η αξιολόγηση, για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο εύρος, του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Τα αποτελέσματα της βαθμολογικής κρίσης των ίδιων των ασθενών, που παρουσιάζει σήμερα ο «Ε.Τ.» , έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και ακόμα μεγαλύτερη ουσία. Διότι αποτελούν την «ακτινογραφία» των δυνατών σημείων αλλά και των παθογενειών του ΕΣΥ, πάνω στην οποία θα χαραχθούν οι κατάλληλες πολιτικές για τη βελτίωση της παροχής περίθαλψης και εξυπηρέτησης των πολιτών.

Η ψήφος εμπιστοσύνης στους γιατρούς και τους νοσηλευτές των δημόσιων νοσοκομείων δείχνει το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο προσωπικό του ΕΣΥ, πάνω στο οποίο στηρίζεται ένα πραγματικά «βαρύ» σύστημα Υγείας, με τη διενέργεια σχεδόν 500.000 χειρουργείων και την περίθαλψη περίπου 2 εκατομμυρίων ασθενών ετησίως. Η αξιολόγησή τους από περισσότερους από 56.000 πολίτες που έλαβαν πρόσφατα εξιτήριο λειτουργεί ως πυξίδα για το υπουργείο Υγείας να συνεχίσει στην κατεύθυνση που πρέπει.

Εχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα προόδου, κάτι που αποτυπώνεται πλέον και στις δημοσκοπήσεις, όπου ο τομέας της Υγείας ως πρόβλημα καταγράφεται όλο και πιο χαμηλά. Η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας γίνεται με σειρά παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων από τον ηλεκτρονικό φάκελο Υγείας μέχρι τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων, τις αλλαγές στα Επείγοντα, την αναβάθμιση του ιατρικού εξοπλισμού και το κτιριακό «λίφτινγκ».

Πρόκειται για μια εθνική προσπάθεια που συνεχίζεται, καθώς είναι πολλά ακόμα αυτά που πρέπει να γίνουν, για να καλυφθεί ο χαμένος χρόνος των Μνημονίων και να θεραπευτούν παθογένειες παλαιότερων δεκαετιών. Ταυτόχρονα, βέβαια, με την ηθική και την υλική στήριξη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.