Σαν σήμερα έγιναν τα εξής:

Γεγονότα

1503

Ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει τα νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική -παράδεισο σήμερα των υπεράκτιων εταιρειών- και τα ονομάζει Λας Τορτούγας, εξαιτίας των πολλών θαλάσσιων χελωνών που βλέπει.

1859

Συγκρούσεις σημειώνοντα στην Αθήνα, μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας. (Σκιαδικά)

1902

Ιατρικό επίτευγμα στην Αθήνα. Ο χειρουργός Σπυρίδων Μαγγίνας αφαιρεί με επιτυχία από ασθενή του ολόκληρο το δεξιό νεφρό του. Η εγχείρηση αυτή έχει ποσοστό επιτυχίας στο εξωτερικό μόλις ένα τοις χιλίοις.

1933

Φοιτητές μέλη του Ναζιστικού Κόμματος καίνε βιβλία των Μαρξ, Φρόιντ, Μπρεχτ και Αϊνστάιν στην κεντρική πλατεία του Βερολίνου. Τα χαρακτηρίζουν «αντιγερμανικά».

1956

Εκτελούνται από τις βρετανικές αρχές οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Μιχαήλ Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου, οι οποίοι ανέρχονται στην αγχόνη ψάλλοντες τον εθνικό ύμνο και ζητωκραυγάζοντες υπέρ της Ενώσεως.

2010

Συγκαλείται σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για την οικονομική κρίση, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια. Δεν συμμετέχουν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ.

Σαν σήμερα – Γεννήσεις

1899

Φρεντ Αστέρ, αμερικανός χορευτής και ηθοποιός. (Θαν. 22/6/1987)

1905

Μάρκος Βαμβακάρης, ρεμπέτης. (Θαν. 8/2/1972)

1960

Μπόνο Βοξ ή Μπόνο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Πολ Ντέιβιντ Χιούζον, ιρλανδός τραγουδιστής των U2.

Σαν σήμερα – Θάνατοι

1556

Λέοναρντ Φουξ, γερμανός βοτανολόγος, που έδωσε το όνομά του στο φυτό Φούξια. (Γεν. 17/1/1501)

1995

Γιώργος Κανδύλης, έλληνας πολεοδόμος και αρχιτέκτονας. (Γεν. 1913)

2009

Διαμαντής Πατέρας, έλληνας εφοπλιστής και γενικός αρχηγός του Παναθηναϊκού την περίοδο που η ομάδα έπαιξε στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης εναντίον του Άγιαξ στο Γουέμπλεϊ, πατέρας του πρώην προέδρου του Παναθηναϊκού Νικόλα Πατέρα. (Γεν. 1933)