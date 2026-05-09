Σαν σήμερα έγιναν τα εξής:
Γεγονότα
1503
Ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει τα νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική -παράδεισο σήμερα των υπεράκτιων εταιρειών- και τα ονομάζει Λας Τορτούγας, εξαιτίας των πολλών θαλάσσιων χελωνών που βλέπει.
1859
Συγκρούσεις σημειώνοντα στην Αθήνα, μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας. (Σκιαδικά)
1902
Ιατρικό επίτευγμα στην Αθήνα. Ο χειρουργός Σπυρίδων Μαγγίνας αφαιρεί με επιτυχία από ασθενή του ολόκληρο το δεξιό νεφρό του. Η εγχείρηση αυτή έχει ποσοστό επιτυχίας στο εξωτερικό μόλις ένα τοις χιλίοις.
1933
Φοιτητές μέλη του Ναζιστικού Κόμματος καίνε βιβλία των Μαρξ, Φρόιντ, Μπρεχτ και Αϊνστάιν στην κεντρική πλατεία του Βερολίνου. Τα χαρακτηρίζουν «αντιγερμανικά».
1956
Εκτελούνται από τις βρετανικές αρχές οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Μιχαήλ Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου, οι οποίοι ανέρχονται στην αγχόνη ψάλλοντες τον εθνικό ύμνο και ζητωκραυγάζοντες υπέρ της Ενώσεως.
2010
Συγκαλείται σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για την οικονομική κρίση, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια. Δεν συμμετέχουν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ.
Σαν σήμερα – Γεννήσεις
1899
Φρεντ Αστέρ, αμερικανός χορευτής και ηθοποιός. (Θαν. 22/6/1987)
1905
Μάρκος Βαμβακάρης, ρεμπέτης. (Θαν. 8/2/1972)
1960
Μπόνο Βοξ ή Μπόνο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Πολ Ντέιβιντ Χιούζον, ιρλανδός τραγουδιστής των U2.
Σαν σήμερα – Θάνατοι
1556
Λέοναρντ Φουξ, γερμανός βοτανολόγος, που έδωσε το όνομά του στο φυτό Φούξια. (Γεν. 17/1/1501)
1995
Γιώργος Κανδύλης, έλληνας πολεοδόμος και αρχιτέκτονας. (Γεν. 1913)
2009
Διαμαντής Πατέρας, έλληνας εφοπλιστής και γενικός αρχηγός του Παναθηναϊκού την περίοδο που η ομάδα έπαιξε στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης εναντίον του Άγιαξ στο Γουέμπλεϊ, πατέρας του πρώην προέδρου του Παναθηναϊκού Νικόλα Πατέρα. (Γεν. 1933)