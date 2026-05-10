Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, όταν δύο οδηγοί μοτοσικλέτας είχαν φραστικό επεισόδιο.
Κάποια στιγμή ο οδηγός ενός λευκού σκούτερ έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τον άλλον οδηγό στο πόδι με αποτέλεσμα να τον τραυματιστεί.
Στο δίκυκλο του θύματος επέβαινε και μία γυναίκα, η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.
