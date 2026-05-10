H ενημέρωση από τον Συντονιστή Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνο Χαλιορή:

«Όταν ο παλμός της μουσικής συναντά τον παλμό της Γης, η επιστήμη αποκτά έναν μοναδικό συμβολισμό.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μέσω του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τη συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ), χρησιμοποιώντας σεισμογραφικό εξοπλισμό υψηλής ευαισθησίας, με στόχο την καταγραφή πιθανών μικροσεισμικών δονήσεων που προκαλούνται από τη συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών.

Το φαινόμενο των λεγόμενων “ concert quakes” έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, καθώς μεγάλες συναυλίες και μαζικές ανθρώπινες συγκεντρώσεις έχουν αποδειχθεί ικανές να δημιουργήσουν ανιχνεύσιμες δονήσεις στο υπέδαφος. Μέσα από τη σημερινή καταγραφή, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών επιχειρεί να μελετήσει πώς η συλλογική ενέργεια του κοινού μετατρέπεται σε πραγματικό σεισμικό αποτύπωμα.

Πέρα όμως από το καθαρά επιστημονικό ενδιαφέρον, η χθεσινοβραδινή δράση φέρει και έναν ισχυρό συμβολισμό: τη συνάντηση της επιστήμης με τον πολιτισμό, της τεχνολογίας με τη μουσική, της ανθρώπινης έκφρασης με τις φυσικές δυνάμεις της Γης. Για λίγες ώρες, οι κιθάρες, οι ρυθμοί και οι φωνές χιλιάδων ανθρώπων μετατρέπονται σε δεδομένα που μπορούν να «διαβαστούν» από τα όργανα ενός εθνικού επιστημονικού φορέα.

Η Γη, χθες , δεν κατέγραψε μόνο σεισμούς. Κατέγραψε ενέργεια, συναίσθημα και ιστορία.

Και ίσως τελικά το μεγάλο ερώτημα να μην είναι μόνο ποιο συγκρότημα θα προκαλέσει τις ισχυρότερες δονήσεις – οι Metallica χθες ή οι Iron Maiden στις 23 Μαΐου – αλλά πώς η μουσική μπορεί να ενώσει χιλιάδες ανθρώπους σε έναν κοινό παλμό, αρκετά δυνατό ώστε να γίνει αισθητός ακόμη και από τη Γη την ίδια».

Metallica: Παραλήρημα από 80.000 θεατές, έπαιξαν Ζορμπά και Τρύπες

Οι Metallica, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους M72, επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια, προσφέροντας ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.





Mettalica: Τα ελληνικά «highlights» που έκλεψαν την παράσταση

Η κορυφαία στιγμή της βραδιάς, που προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού, ήρθε κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου πλέον «doodle» (αυτοσχεδιασμού) των Robert Trujillo και Kirk Hammett. Τιμώντας την ελληνική φιλοξενία, το δίδυμο εξέπληξε το κοινό παίζοντας:

Τον «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη: Η εμβληματική μελωδία από το συρτάκι ακούστηκε με ηλεκτρικό ήχο, κάνοντας ολόκληρο το ΟΑΚΑ να συντονίζει τα βήματά του στους ήχους της θρυλικής σύνθεσης.









Σε μια κίνηση-ματ που αναγνώρισε την εγχώρια ροκ σκηνή, το συγκρότημα απέδωσε, αμέσως μετά, ένα από τα κλασικά κομμάτια του συγκροτήματος του Γιάννη Αγγελάκα «Τρύπες», το «Δεν χωράς πουθενά», με τους παρευρισκόμενους να τραγουδούν τους στίχους σε μια σπάνια στιγμή σύνδεσης της παγκόσμιας metal σκηνής με το ελληνικό post-punk.





Ένα 360° οπτικό υπερθέαμα

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το κοινό είχε την ευκαιρία να βιώσει τη φουτουριστική in-the-round σκηνή, μια κυκλική κατασκευή στο κέντρο του σταδίου που επέτρεπε στους θεατές να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τους James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett και Robert Trujillo. Το περιβόητο «Snake Pit» στο κέντρο της σκηνής πρόσφερε μια μοναδική εμπειρία στους πιο φανατικούς της μπάντας.

Setlist και παλμός

Η συναυλία ξεκίνησε με εκρηκτική ενέργεια, περιλαμβάνοντας διαχρονικούς ύμνους όπως τα «For Whom the Bell Tolls», «Enter Sandman» και «Master of Puppets», ενώ δεν έλειψαν και οι νέες επιτυχίες από το άλμπουμ «72 Seasons». Ο James Hetfield, ιδιαίτερα επικοινωνιακός, δήλωσε συγκινημένος από την υποδοχή της «ελληνικής οικογένειας», όπως συχνά αποκαλεί τους θαυμαστές του συγκροτήματος.

Τη βραδιά άνοιξαν με εξαιρετικές εμφανίσεις οι Gojira και οι Knocked Loose, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια από τις μεγαλύτερες συναυλιακές στιγμές της δεκαετίας για την Ελλάδα.