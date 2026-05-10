Ο κ. Δημητριάδης αναφέρεται στην παραίτησή του το 2022, υποστηρίζοντας πως ανέλαβε προσωπικά το πολιτικό βάρος προκειμένου να προστατεύσει την κυβέρνηση και την παράταξη.

«Από το 2022 που παραιτήθηκα, τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Θα πάμε ενωμένοι και θα είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις επιθέσεις που, όπως λέει, δέχεται για την υπόθεση των υποκλοπών, ο πρώην στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη υποστηρίζει ότι βρέθηκε στο στόχαστρο επειδή συγκρούστηκε με συμφέροντα.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει πως δεν σκοπεύει να διεκδικήσει θέση στις επόμενες εκλογές.

Συγκεκριμένα ο Γρηγόρης Δημητριάδης είπε:

-Απαντώντας στο ερώτημα, «σας εμπλέκουν στην υπόθεση των υποκλοπών»:

«Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη, για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα. Τίποτα παραπάνω».

-Για τον Νίκο Ανδρουλάκη και την εξαγγελία Εξεταστικής Επιτροπής από πλευράς του:

«Καταρχήν να πούμε για το νομικό σκέλος. Και πρωτοετής φοιτητής νομικής γνωρίζει ότι από τη μία έχουμε τρεις αποφάσεις –διατάξεις του Αρείου Πάγου– και από την άλλη ένα δικαστή του Μονομελούς, ε, το αφήνω εδώ, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει επιλέξει να πολιτεύεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, είναι μονίμως θυμωμένος και γενικώς φαίνεται ότι τρέφεται από μία τοξικότητα, την οποία ειλικρινά από ένα σημείο και μετά δεν μπορώ να κατανοήσω. Με το κόμπλεξ πολιτική δεν κάνεις. Τα υπόλοιπα αφορούν συγκεκριμένα κέντρα που καθοδηγούν πίσω από κλειστές πόρτες».

-Πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω αναφέρει:

«Εχουμε δύο κατηγορίες οικοσυστημάτων. Η μια κατηγορία είναι άνθρωποι που πράγματι έχουν μια ευαισθησία για το κράτος δικαίου και τις ατομικές ελευθερίες. Αυτό είναι απολύτως σεβαστό. Κι εγώ δικηγόρος είμαι, το κατανοώ απόλυτα. Έχουν κάθε δικαίωμα να ασκούν κριτική και να λένε ό,τι θεωρούν σωστό. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη κατηγορία που αξιοποιεί το θέμα αυτό με έναν τρόπο δυσανάλογο και τεχνηέντως το κρατά ανοιχτό εδώ και χρόνια, επιχειρώντας να επηρεάσει την επικαιρότητα και να δημιουργήσει συγκεκριμένες εντυπώσεις. Άλλωστε και πολιτικά, το ζήτημα έχει κριθεί ήδη σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις.Και για να το πω ξεκάθαρα, κατά τη διάρκεια της θητείας μου χάλασα τα χατίρια της διαπλοκής που λειτουργεί ενάντια στα συμφέροντα της πατρίδας. Αυτό το επωμίζομαι και θα συνεχίσω να το κάνω. Να συγκρούομαι με τα συμφέροντα της διαπλοκής προς όφελος της πατρίδας».

-Για το πολιτικό κλίμα και τις πιθανές εξελίξεις μετά τις εκλογές:

«Είναι αλήθεια ότι το κλίμα είναι ιδιαιτέρως τοξικό και μας θυμίζει άλλες εποχές. Δεν μπορώ να καταλάβω σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία με ποιο τρόπο οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης θα συνυπάρξουν με τη σημερινή κυβέρνηση, αν απαιτηθεί κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτό με ανησυχεί βαθιά. Ας μην ξεχνάμε όμως, ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε από την εποχή του “Μνημόνιο-Αντιμνημόνιο”. Με αρχιερέα της τοξικότητας και της δολοφονίας χαρακτήρων τον Αλέξη Τσίπρα . Τώρα τον ακολουθεί κι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τοξικότητα, δηλαδή στο τετράγωνο».

-Για τις κρίσεις που χειρίστηκε (Εβρος, Μεταναστευτικό, Ανατολικό Αιγαίο, Πανδημία) και τις βολές προς το σημερινό επιτελικό κράτος:

«Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει καλό και κακό επιτελικό κράτος, υπάρχει καλή και κακή οργάνωση, υπάρχουν καλοί και κακοί manager. Δεν είναι έντιμο όμως να μηδενίζουμε. Όσον αφορά στο επιτελικό κράτος, ποιος θα το περίμενε, όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας πως σε μια εβδομάδα θα ήταν λειτουργικό το 112; Επίσης, η ψηφιακή επανάσταση, η μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας, η αναβάθμιση της εξωτερικής πολιτικής, είναι απόρροια της λειτουργίας του επιτελικού κράτους. Αν σας έλεγαν , 15 χρόνια πίσω ότι θα ερχόταν μια πανδημία και θα λαμβάνατε ένα μήνυμα στο κινητό σας και θα εμβολιαζόσασταν τόσο άμεσα, θα το πιστεύατε;

»Και όσον αφορά τον Έβρο, το Μεταναστευτικό και την κρίση στο Αιγαίο, θέλω να τονίσω το εξής. Η ΕΥΠ ήταν που συνέβαλε καθοριστικά -μεταξύ άλλων- στη διαχείριση της κρίσης στον Έβρο, στην αναχαίτιση της έντασης στο Αιγαίο αλλά και στο μεταναστευτικό, την περίοδο που ήμουν Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Η επίθεση στην ΕΥΠ και στις υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας για μικροκομματικές σκοπιμότητες, σε καιρό πολέμου και αβεβαιότητας, ποιον στ’ αλήθεια εξυπηρετεί;»

-Με δεδομένα τα δημοσιεύματα του Τύπου που αναφέρουν πως ένα μεγάλο μέρος του Συνεδρίου έχει αναφορά στον ίδιο, ο κ. Δημητριάδης ερωτάται για τη στάση που θα κρατήσει και απαντά:

«Υπηρετώ την παράταξη από μικρό παιδί. Η ΝΔ είναι η μεγάλη μου οικογένεια. Πάντοτε επιδιώκω να είμαι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Επειδή όμως κάποιοι καλλιεργούν κακεντρεχείς φήμες ότι επιδιώκω να δημιουργήσω πρόβλημα, πραγματικά αυτό είναι ντροπή. Από το 2022 που παραιτήθηκα, τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Θα πάμε ενωμένοι και θα είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσω πρόβλημα. Άλλωστε, δεν είναι στον κώδικά μου να δημιουργώ προβλήματα στην ομάδα, που έχουμε δώσει τόσους κοινούς αγώνες, πολλώ δε μάλλον στην οικογένειά μου».

Ερωτηθείς αν ενδιαφέρεται να επιστρέψει, σημειώνει:

«Οχι. Άσχετα αν αυτονόητα και θα στηρίξω και θα ψηφίσω την συγκεκριμένη κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για Πρωθυπουργό. Θα συνεχίσω όμως να υπηρετώ το κόμμα μου με την ιδιότητα του εθελοντή. Ξέρετε, οι σχέσεις που έχουν χτιστεί τόσα χρόνια είναι προσωπικές και δεν τις εκχωρώ σε κανέναν. Εγώ τους φίλους μου τους στηρίζω πάντα».

Ο κ. Δημητριάδης ξεκαθαρίζει ακόμη ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές και κάνει μια αναφορά με ενδιαφέρον στον κ. Σαμαρά: «Θέλω να κάνω μια ειδική μνεία στον Αντώνη Σαμαρά, γιατί σε προσωπικό επίπεδο με τίμησε με την φιλία του και για μένα οι φιλίες είναι ιερές. Τον τιμώ και τον σέβομαι. Αλλώστε, ήταν ένας εξαιρετικός Πρωθυπουργός σε πολύ δύσκολα χρόνια».