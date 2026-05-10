Το ΑΠΕ-ΜΠΕ παρουσίασε τις πρώτες φωτογραφίες από τη νέα ελληνική αποστολή στο διάστημα, η οποία σηματοδοτεί μια εξέλιξη που δεν αφορά μόνο στην τεχνολογική πρόοδο της χώρας, αλλά και τη θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Πολιτεία θα διαχειρίζεται κρίσεις, με επίκεντρο τις δασικές πυρκαγιές και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Η αποστολή σηματοδοτεί τη μετάβαση της Ελλάδας από την εξάρτηση σε δορυφορικά δεδομένα τρίτων χωρών και οργανισμών σε μια νέα εποχή εθνικής επιχειρησιακής αυτονομίας, με δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε κρίσιμες πληροφορίες σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Για πρώτη φορά, η χώρα αποκτά δικά της θερμικά «μάτια» στο διάστημα, ικανά να παρακολουθούν ενεργές πυρκαγιές, να εντοπίζουν νέες εστίες φωτιάς και να παρέχουν συνεχή ροή δεδομένων προς τα κέντρα επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής.

Οι θερμικοί δορυφόροι αποτελούν μέρος του ευρύτερου Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος ύψους 200 εκατ. ευρώ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ). Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη πλήρους εθνικής ικανότητας στις υπηρεσίες Παρατήρησης της Γης για την πολιτική προστασία και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Με την εκτόξευση των θερμικών δορυφόρων, η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών, το οποίο επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση εστιών φωτιάς, τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξής τους σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, καθώς και την ακριβή αποτύπωση των καμένων εκτάσεων και των επιπτώσεων. Παράλληλα, παρέχει κρίσιμη υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων για την επιχειρησιακή απόκριση των αρμόδιων αρχών.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε ότι «με την αξιοποίηση των θερμικών δορυφόρων, η Ελλάδα περνά σε μια νέα εποχή στην Πολιτική Προστασία, όπου η πληροφορία δεν έρχεται εκ των υστέρων, αλλά σε σχεδόν πραγματικό χρόνο». Όπως υπογράμμισε, «για πρώτη φορά, αποκτούμε εθνική δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης πυρκαγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και την επιχειρησιακή απόκριση».

Παράλληλα σημείωσε ότι «τα δεδομένα που παράγονται ενσωματώνονται απευθείας στα επιχειρησιακά συστήματα της χώρας, δίνοντας στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής καλύτερη εικόνα, ταχύτερη λήψη αποφάσεων και πιο αποτελεσματικό συντονισμό», προσθέτοντας πως «πρόκειται για μια ουσιαστική αναβάθμιση του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε κρίσεις». Επεσήμανε ακόμη ότι «το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων δεν αφορά μόνο στην τεχνολογία, αλλά αφορά στη δημιουργία πραγματικών δυνατοτήτων για τη χώρα, με άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των πολιτών, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανθεκτικότητα της οικονομίας».

Με την εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων, η χώρα αποκτά για πρώτη φορά τη δυνατότητα συνεχούς επιχειρησιακής παρακολούθησης πυρκαγιών με εθνικά μέσα, ενισχύοντας ουσιαστικά τις δυνατότητες της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας σε όλα τα στάδια διαχείρισης μιας κρίσης — από την πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση έως την επιχειρησιακή απόκριση και την αποκατάσταση. Τα θερμικά δεδομένα επιτρέπουν τον εντοπισμό θερμικών ανωμαλιών και νέων εστιών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και σε δύσβατες περιοχές ή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ υποστηρίζουν την παρακολούθηση της εξάπλωσης των μετώπων και την αποτύπωση των καμένων εκτάσεων με μεγάλη ακρίβεια.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιχειρησιακή διασύνδεση των δορυφορικών δεδομένων με τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης κρίσεων της χώρας. Η OroraTech, σε συνεργασία με ελληνικούς φορείς και εταιρείες, έχει ήδη προχωρήσει στην ενσωμάτωση της πλατφόρμας wildfire solution και των δεδομένων ενεργών πυρκαγιών στα επιχειρησιακά συστήματα της Ελληνικής Πυροσβεστικής και ειδικότερα στο σύστημα διοίκησης ENGAGE, επιτρέποντας τη διαρκή ροή πληροφορίας προς τα Επιχειρησιακά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ). Μέσω αυτής της διασύνδεσης, τα στελέχη επιχειρήσεων αποκτούν άμεση πρόσβαση σε χάρτες ενεργών εστιών, εκτιμήσεις κινδύνου, θερμικές ανωμαλίες, προβλέψεις εξάπλωσης και αναλυτικά γεωχωρικά δεδομένα που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων στο πεδίο.

Παράλληλα, τα δεδομένα των θερμικών, SAR και οπτικών δορυφόρων συγκεντρώνονται στον Κυβερνητικό Κόμβο Παρατήρησης της Γης (Governmental EO Hub), δημιουργώντας ένα ενιαίο εθνικό περιβάλλον διαχείρισης και διαμοιρασμού γεωχωρικών πληροφοριών. Ο κόμβος παρέχει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο έτοιμα προς ανάλυση δεδομένα (Analysis-Ready Data), συνδυάζοντας πληροφορίες από όλους τους ελληνικούς δορυφόρους αλλά και από ευρωπαϊκές και διεθνείς αποστολές όπως Copernicus και Landsat. Μέσα από μια ενιαία και φιλική προς τον χρήστη πλατφόρμα, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες, εργαλεία ανάλυσης και αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο απόκτησης και αξιοποίησης της πληροφορίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η προστιθέμενη αξία της παράλληλης ενσωμάτωσης της πλατφόρμας wildfire solution με τα δεδομένα του Governmental EO Hub δεν περιορίζεται μόνο στην παρακολούθηση πυρκαγιών. Το σύστημα επιτρέπει τη διασύνδεση θερμικών δεδομένων με χαρτογράφηση καύσιμης ύλης, δεδομένα δασικής βλάστησης, μετεωρολογικές πληροφορίες, δεδομένα SAR και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό περιβάλλον space-based intelligence για τη χώρα. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρησιακοί φορείς αποκτούν δυνατότητες έγκαιρης προειδοποίησης, καλύτερης κατανομής μέσων, ιεράρχησης κινδύνου και αποτελεσματικότερου συντονισμού σε εθνικό επίπεδο.

Οι δυνατότητες των θερμικών δορυφόρων εκτείνονται πέρα από τη διαχείριση πυρκαγιών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών που συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον, την οικονομία και την ποιότητα ζωής. Στον τομέα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, επιτρέπουν τη συστηματική παρακολούθηση της θερμοκρασίας σε έδαφος και θάλασσα, την έγκαιρη ανίχνευση θαλάσσιων καυσώνων, καθώς και την παρακολούθηση ευαίσθητων οικοσυστημάτων και προστατευόμενων περιοχών.

Παράλληλα, υποστηρίζουν τη γαλάζια οικονομία, παρέχοντας κρίσιμα δεδομένα για τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των υδατοκαλλιεργειών και τη συνεχή παρακολούθηση των θαλάσσιων συνθηκών. Στις αστικές περιοχές, συμβάλλουν στην ανάλυση φαινομένων όπως οι θερμικές νησίδες και ενισχύουν τον σχεδιασμό πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική κρίση. Όλες αυτές οι εφαρμογές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα υπηρεσιών που καλύπτει κρίσιμους τομείς όπως η γεωργία, τα δάση, οι υδάτινοι πόροι, η διαχείριση γης και η ασφάλεια.

Η OroraTech, ως επικεφαλής της κοινοπραξίας για τους θερμικούς δορυφόρους, έχει ήδη αναπτύξει μια ουσιαστική και πολυεπίπεδη παρουσία στην Ελλάδα, συντονίζοντας το σύνολο των δραστηριοτήτων της ελληνικής κοινοπραξίας και συμβάλλοντας ενεργά τόσο στο διαστημικό όσο και στο επίγειο σκέλος του συστήματος. Συγκεκριμένα, έχει εγκαταστήσει επιχειρησιακό κέντρο λειτουργιών με πλήρη υποδομή και αυτοματοποίηση, έχει υλοποιήσει τα πρωτόκολλα διασύνδεσης και ολοκλήρωσης δεδομένων, ενώ έχει θέσει σε λειτουργία διαδικασίες χειρισμού δορυφόρων και επιχειρησιακών διαδικασιών.

Παράλληλα, αναπτύσσει καινοτόμους αισθητήρες και πρωτότυπα μοντέλα θερμοκρασίας και περιβαλλοντικής παρακολούθησης, αξιοποιώντας δεδομένα δορυφόρων και υποδομές βαθμονόμησης. Σε συνεργασία με ελληνικούς φορείς, έχει προχωρήσει στην ενσωμάτωση των δεδομένων ενεργών πυρκαγιών στο επιχειρησιακό σύστημα της Πυροσβεστικής, ενώ έχει ήδη υλοποιήσει εκπαιδεύσεις τελικών χρηστών και πιλοτικές λειτουργίες.

Επιπροσθέτως έχει συμβάλει στην ανάπτυξη επίγειων υποδομών, όπως ο πλήρως λειτουργικός επίγειος σταθμός λήψης δεδομένων στο Λαύριο, και στη διαμόρφωση ενός μακροπρόθεσμου επιχειρηματικού και επενδυτικού σχεδίου για την κλιμάκωση των υπηρεσιών στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων, όπως διαμηνύεται με έμφαση από την ηγεσία του υπουργείου, δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική τεχνολογική επιτυχία. Συνιστά μια στρατηγική επένδυση με άμεσο αποτύπωμα στην πολιτική προστασία, στην περιβαλλοντική παρακολούθηση και στη συνολική επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας, καθώς η άμεση πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα και η ταχεία επιχειρησιακή αξιοποίησή τους αποτελούν πλέον βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Πυρκαγιές: Αποκλειστικό ρεπορτάζ από τον «Ελεύθερο Τύπο»

Ο «Ελεύθερος Τύπος» παρουσιάζει το νέο δόγμα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα και τις αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο «Ενεργή μάχη», η ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του συστήματος Πολιτικής Προστασίας που ψηφίστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο στη Βουλή.

«Το επίπεδο ετοιμότητας και η ικανότητα διαχείρισης αιφνίδιων και ταυτόχρονων συμβάντων αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της αντιπυρικής περιόδου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, σε πρόσφατη συντονιστική σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο που ξεκίνησε επίσημα την 1η Μαΐου.

Στοιχεία

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου, το 2025 καταγράφηκε αρνητικό ρεκόρ στους δείκτες επικινδυνότητας πυρκαγιάς. Είναι ενδεικτικό ότι υπήρξαν 38 ημέρες με δείκτη 4 (πολύ υψηλή επικινδυνότητα), αριθμός που παρουσιάζει αύξηση 21,6% σε σχέση με τον μέσο όρο της 20ετίας, και 6 ημέρες με δείκτη 5 (κατάσταση συναγερμού), παρουσιάζοντας αύξηση 464%!

Σημαντικό βάρος ρίχνεται για ακόμα μία χρονιά στην πρόληψη των επικίνδυνων συμβάντων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν βεβαιώσει 174 διοικητικά πρόστιμα από την αρχή του χρόνου μέχρι και την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. Το ίδιο διάστημα τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής έχουν προχωρήσει σε 35 συλλήψεις για παραβάσεις διατάξεων πρόληψης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές και συναφείς εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους εκ των οποίων αρκετές εξελίχθηκαν σε δασικές πυρκαγιές.

Εγκαιρη ανίχνευση εστίας φωτιάς τη στιγμή της εμφάνισής της από το… Διάστημα. Για πρώτη φορά το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος θα έχει τη δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης για δυνητικά επικίνδυνες πυρκαγιές χωρίς να χρειάζεται συνδρομή από ανθρώπινο μάτι, drone, κάμερα ή εναέριο μέσο. Μικροδορυφόροι με ειδικούς θερμικούς αισθητήρες θα εντοπίζουν τα «hotspots» ακόμη και σε δύσβατες περιοχές, δίνοντας το πλεονέκτημα του ταχύτερου πρώτου πλήγματος, το οποίο είναι συχνά καθοριστικό για την αποφυγή της καταστροφής.

Λίγες ημέρες πριν, τέσσερις ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια και βρίσκονται πλέον σε τροχιά γύρω από τη Γη, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας.

Πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ»

Με ρυθμούς fast track συνεχίζεται να υλοποιείται το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» για την αναβάθμιση των υποδομών, την εγκατάσταση συστημάτων πρόληψης και προειδοποίησης και τον επιχειρησιακό εξοπλισμό της Πολιτικής Προστασίας.

Μεταξύ άλλων, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει παραλάβει 70 οχήματα τύπου pick-up 4×4, 100 οχήματα μεταφοράς προσωπικού τύπου VAN (9 θέσεων), 35 λεωφορεία (22 & 30 θέσεων) και 420 δίκυκλες μοτοσικλέτες, ενώ αναμένεται η προμήθεια επιπλέον 450 υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων και 25 κλιμακοφόρων οχημάτων.

Στον τομέα των εναέριων μέσων έχουν ήδη παραληφθεί 3 δικινητήρια αεροσκάφη Turboprop, τα οποία λειτουργούν ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων, παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων και παράλληλα αναμένεται η παραλαβή ενός δικινητήριου αεροσκάφους για τη μεταφορά ομάδας πρώτης απόκρισης, 13 ελικοπτέρων μεσαίου τύπου και 7 πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair CL-515. Την ίδια ώρα έχουν παραληφθεί ήδη 10 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για εναέρια επιτήρηση, ενώ έπεται η προμήθεια ακόμη 75.

Στο πλαίσιο του εξοπλιστικού προγράμματος ολοκληρώθηκε η παραλαβή 5 σύγχρονων πυροσβεστικών ταχύπλοων σκαφών άμεσης επέμβασης, τα οποία εντάχθηκαν στον επιχειρησιακό στόλο του Πυροσβεστικού Σώματος, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητές του στη θαλάσσια πυρόσβεση και διάσωση και το επόμενο διάστημα αναμένεται η ένταξη ακόμη 12 σκαφών πολλαπλών δυνατοτήτων.

Ευρωπαίοι πυροσβέστες

Για πέμπτη χρονιά αναμένεται να υπάρξει συνδρομή στη μάχη κατά των δύσκολων δασικών πυρκαγιών από το Πρόγραμμα Προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Συνολικά 240 πυροσβέστες από τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, τη Γαλλία και την Τσεχία θα εγκατασταθούν από τις 15 Ιουλίου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα προκειμένου να ενισχύσουν τις εγχώριες δυνάμεις στα πύρινα μέτωπα.

ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ

Στη μάχη πάνω από 80 αεροσκάφη και ελικόπτερα

Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Ακτιο, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος, Αγχίαλος, Λαμία, Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Ρόδος, Νάξος, Ηράκλειο, Χανιά, Τανάγρα, Μέγαρα, Ελευσίνα, Τατόι, Αραξος, Ανδραβίδα, Τρίπολη, Καλαμάτα. Πρόκειται για τις βάσεις κατανομής των εναέριων μέσων πυρόσβεσης τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

Στη μάχη θα ριχτούν περισσότερα από 80 αεροσκάφη και ελικόπτερα, με το υπουργείο να μισθώνει για φέτος συνολικά 27 ελικόπτερα (8 Ericsson, 14 Bell, 5 Kamov) και 20 αεροσκάφη Air Tractor. Ο εθνικός εναέριος στόλος περιλαμβάνει 15 Canadair (9 CL-215, 6 CL-415 ), 16 PZL (Πολεμική Αεροπορία) και 3 ελικόπτερα CHINOOK (Στρατός). Παράλληλα, στις πυρκαγιές συνδράμουν τα 5 ιδιόκτητα ελικόπτερα του Πυροσβεστικού Σώματος (Superpuma και BK-117) τα οποία κάνουν επιτήρηση, συντονισμό, μεταφορά πεζοπόρων τμημάτων και όταν απαιτείται, τοποθετούν αναρτώμενο κάδο και πραγματοποιούν δασοπυρόσβεση.

Οσον αφορά στις επίγειες δυνάμεις, στα πύρινα μέτωπα αναμένεται να ριχτούν το φετινό καλοκαίρι συνολικά 15.230 πυροσβέστες, 2.500 εποχικοί με 8μηνη θητεία και 4.640 εθελοντές πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ κομβική θα είναι και η συνδρομή 5.284 εθελοντών των 269 πιστοποιημένων ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΓΚΑΣ: «Η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο, αλλά αποτελεί ισχυρό σύμμαχο»

«Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η κλιματική κρίση μεταβάλλει ριζικά τα δεδομένα. Οι πυρκαγιές πλέον χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ένταση, ταχύτητα εξάπλωσης και απρόβλεπτη συμπεριφορά. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, καμία επιχειρησιακή ενίσχυση, όσο σημαντική και αν είναι, δεν μπορεί από μόνη της να αποτελέσει πανάκεια. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αξιοποίηση της τεχνολογίας. Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, δορυφορική επιτήρηση, χρήση drones και ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης κρίσεων μπορούν να προσφέρουν πολύτιμα δεδομένα και να ενισχύσουν τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο, αλλά αποτελεί έναν ισχυρό σύμμαχο στην προσπάθεια περιορισμού των συνεπειών μιας πυρκαγιάς», αναφέρει στον «Ελεύθερο Τύπο» ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ενωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Περιγράφοντας τις τομές που φέρνει ο νέος αντιπυρικός σχεδιασμός, σημειώνει: «Το Πυροσβεστικό Σώμα για τη νέα αντιπυρική περίοδο διαθέτει, συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, μεγαλύτερο αριθμό πόρων, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εξοπλισμό και μέσα. Ωστόσο, λόγω των γεωδυναμικών και κλιματολογικών δεδομένων, δυστυχώς σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες το φαινόμενο ξεπερνά τον ίδιο τον μηχανισμό και έτσι η πληθώρα των επιχειρησιακών πόρων δεν φαίνεται να είναι αρκετή. Η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι ένα στοιχείο που φέτος θα παρουσιαστεί πιο ενισχυμένο τόσο στο πεδίο όσο και στον τομέα της διοικητικής υποστήριξης.

Αλλο στοιχείο του νέου νόμου είναι η ουσιαστική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που θα αποτελέσει τον μοχλό αναβάθμισης ολόκληρου του Πυροσβεστικού Σώματος με την ενίσχυση των υποστηρικτικών δομών έρευνας και δεοντολογίας, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών εισαγωγής και εκπαίδευσης, σε άμεση σύνδεση με τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες.

Στον νέο νόμο περιλαμβάνεται και η ενίσχυση του ήδη σημαντικού και αποτελεσματικού έργου της ΔΑΕΕ τόσο με τον διορισμό εποπτεύοντος εισαγγελικού λειτουργού όσο και με τη λειτουργική αναβάθμισή της. Η θεσμική θωράκιση της διερεύνησης των αιτιών των πυρκαγιών ενισχύει έτι περαιτέρω τη διαφάνεια, την απονομή δικαιοσύνης και την πρόληψη και αποτροπή».