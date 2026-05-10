Η είδηση που προκύπτει είναι ότι παρά τις αντιδράσεις που σημειώθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου για τα πρόσωπα της διεύρυνσης και ειδικά για το ενδεχόμενο επιστροφής τηΘεοδώρας Τζάκρη, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιμείνει στη θέση του υπέρ της επιστροφής της βουλευτή Πέλλας και σημερινής αντιπροέδρου των Δημοκρατών του Στέφανου Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ.

Εδωσε εντολή

Και μπορεί η Εφη Χαλάτση (στενή συνεργάτιδα του Παύλου Γερουλάνου) να επέμεινε στην αυστηρή τήρηση του καταστατικού, το οποίο προβλέπει περιορισμούς, αλλά ο πρόεδρος του κόμματος έχει δώσει εντολή στους συνεργάτες του να βρουν τον τρόπο ώστε η Τζάκρη να γυρίσει στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς να καταργηθεί η προσφάτως ψηφισμένη διάταξη στο συνέδριο περί απαγόρευσης υποψηφιότητας βουλευτή ο οποίος έχει πέντε θητείες στη σειρά, όπως η Τζάκρη.

Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι ο Ανδρουλάκης πείσμωσε μετά το τελευταίο Πολιτικό Συμβούλιο και δεν συζητά μεσοβέζικες λύσεις, όπως η επανένταξη της Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ χωρίς να είναι υποψήφια βουλευτής. «Με τη Θοδώρα παίρνουμε την Πέλλα», φέρεται να είπε σε συνεργάτες του, οι οποίοι αναρωτιούνταν πώς θα βρουν τρόπο επιστροφής της Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ χωρίς κατάργηση της σχετικής διάταξης.

Διαβεβαιώσεις

Η Τζάκρη και η Νίνα Κασσιμάτη φέρονται να έχουν πάρει προσωπικές διαβεβαιώσεις από τον Ανδρουλάκη πως θα επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ και θα είναι κανονικά υποψήφιες στις περιφέρειές τους, την Πέλλα και τη Β’ Πειραιώς, αντιστοίχως.

Ειδικά για την Τζάκρη, από τη στιγμή που δεν «παίζει» να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ χωρίς να είναι ξανά υποψήφια, ούτε όμως και να είναι υποψήφια στο Επικρατείας, αυτό που θα γίνει -ακόμα κι αν κάποιοι σήμερα λένε ότι αποκλείεται- θα είναι η κατάργηση ή η αλλαγή της διάταξης για τις πέντε θητείες, ώστε να επιτραπεί κάποια διασταλτική ερμηνεία.