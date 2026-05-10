Το πλοίο έφτασε στο νησί νωρίτερα σήμερα το πρωί, ολοκληρώνοντας ένα ταξίδι που ξεκίνησε από τη νότια Αργεντινή την 1η Απριλίου. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του ιού.

Οι 149 επιβαίνοντες, όπως μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα, αναφέρουν ότι δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα του ιού.

Σύμφωνα με την El Mundo, οι 14 Ισπανοί μεταφέρονται στην ακτή με δύο σκάφη. Από εκεί, θα κατευθυνθούν με λεωφορεία στο αεροδρόμιο της Νότιας Τενερίφης για μια πτήση προς τη Μαδρίτη, όπου θα εισαχθούν στο νοσοκομείο Gómez Ulla. To SkyNews αναφέρει ότι οι επιβάτες φορούν μπλε στολές και σκουφάκια, ενώ μερικοί εξ αυτών φωτογραφίζονταν μεταξύ τους καθώς τους μετέφεραν στην ξηρά.

Χανταϊός: LIVE η εκκένωση του κρουαζιερόπλοιου