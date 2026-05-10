Αναλυτικά, η καραμπόλα σημειώθηκε στο ύψος του κόμβου Πεντέλης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο της Αττικής Οδού.

Όπως αναφέρει η Αττική Οδός, μέσω ανάρτηση στο Χ, καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών καταγράφονται από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και συνεργεία της Αττικής Οδού για τη διαχείριση του συμβάντος και την απομάκρυνση των οχημάτων, ενώ η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματισμούς.