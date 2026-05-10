Αναλυτικά, η καραμπόλα σημειώθηκε στο ύψος του κόμβου Πεντέλης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο της Αττικής Οδού.
Όπως αναφέρει η Αττική Οδός, μέσω ανάρτηση στο Χ, καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών καταγράφονται από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.
Η κίνηση στις 13:00:
Καραμπόλα τριών οχημάτων στο ύψος του κόμβου Πεντέλης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Καθυστερήσεις άνω των 30΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. https://t.co/26NZdnLFR6
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 10, 2026
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και συνεργεία της Αττικής Οδού για τη διαχείριση του συμβάντος και την απομάκρυνση των οχημάτων, ενώ η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματισμούς.