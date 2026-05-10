Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 10 Μαΐου στιγμιότυπα από την παιδική ηλικία του Ρόναν μέχρι και σήμερα και δήλωσε πως είναι περήφανη που είναι μητέρα του. Σε μία από τις φωτογραφίες, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της που μόλις είχε γεννηθεί, ενώ σε άλλο κλικ οι δυο τους παίζουν στην παραλία.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Η μητρότητα είναι ο πιο σημαντικός και πιο ανταποδοτικός ρόλος που θα έχω ποτέ. Είμαι τόσο περήφανη που είμαι η μαμά σου, Ρόναν. Σε ευχαριστώ που κάνεις τη ζωή πιο φωτεινή, πιο γλυκιά και πιο ουσιαστική κάθε μέρα. Χαρούμενη Γιορτή της Μητέρας σε όλες τις υπέροχες μαμάδες εκεί έξω».