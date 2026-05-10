Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και ο 70χρονος Έλληνας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά τους Ισπανούς, οι οποίοι έχουν ήδη επιβιβαστεί στο αεροσκάφος που θα τους μεταφέρει στη Μαδρίτη από την Τενερίφη, σειρά έχουν οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό από τη Γερμανία, το Βέλγιο, τον 70χρονο από την Ελλάδα, την Τουρκία, την Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ οι οποίοι θα μεταφερθούν πιθανότατα με το ίδιο αεροσκάφος προς την Ολλανδία. Η τελευταία πτήση της επιχείρησης θα μεταφέρει έξι άτομα στην Αυστραλία.

Βέβαια υπάρχουν διάφορα σενάρια για την άφιξη του 70χρονου Έλληνα στη Ελλάδα. Αεροσκάφος της Πολεμικής μας Αεροπορίας είτε θα παραλάβει τον 70χρονο Έλληνα από την Ολλανδία, η οποία αποτελεί τον επόμενο σταθμό πολλών επιβατών διαφόρων εθνικοτήτων, είτε θα πετάξει για Τενερίφη απ’ όπου και θα τον παραλάβει κατευθείαν.

Δεν έχει αποφασιστεί αν ο Έλληνας θα μεταφερθεί στο σπίτι του ή σε νοσοκομείο μετά την άφιξή του στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι σίγουρα όμως θα εξεταστεί από τους γιατρούς του νοσοκομείου «Αττικόν» μόλις προσγειωθεί στην Ελλάδα.

Οι 22 Βρετανοί επιβάτες και προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο στη βορειοδυτική Αγγλία, μόλις επαναπατριστούν. Οι Αμερικανοί θα σταλούν στη Νεμπράσκα για καραντίνα και τεστ.

Αν και οι περισσότεροι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το πλοίο, 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν εντός του και θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία, δήλωσε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία.

Οι αποσκευές και η σορός επιβάτη θα παραμείνουν στο πλοίο που θα απολυμανθεί στην Ολλανδία.

Χανταϊός: Πόσοι έχουν μεταφερθεί ήδη

Το πλοίο με τους 3 νεκρούς από την διασπορά του χανταϊού έχει δέσει στο βιομηχανικό λιμάνι της Γραναδίλλια, όπου μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε «σφραγισμένα, φυλασσόμενα οχήματα, μέσω ενός πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου» και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους.

Εικόνες έδειξαν τους πρώτους Ισπανούς επιβάτες, γύρω στις 12:00 ώρα Ελλάδος, να φτάνουν στη στεριά και να μπαίνουν στα λεωφορεία φορώντας μπλε ιατρικές ποδιές και τραβώντας φωτογραφίες από αυτή τη δύσκολη εμπειρία που έζησαν, πριν μπουν στο αεροπλάνο και αναχωρήσουν για Μαδρίτη.

Αυτοί θα μεταφερθούν με στρατιωτικό αεροσκάφος στο στρατιωτικό νοσοκομείο Gómez Ulla όταν φτάσει στην Μαδρίτη. Λίγο πριν τις 12:45, ώρα Ελλάδος, ξεκίνησαν να επιβιβάζονται στο αεροσκάφος το οποίο απογειώθηκε και σε λίγες ώρες θα φτάσει στη Μαδρίτη.