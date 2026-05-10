Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το IRNA, η διαβίβαση της θέσης της Τεχεράνης πραγματοποιήθηκε μέσω Πακιστανού μεσολαβητή, ο οποίος ανέλαβε ρόλο διαύλου επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει τη διαδικασία που είχε προαναγγείλει εδώ και καιρό ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σε προηγούμενες δηλώσεις του είχε τονίσει επανειλημμένα ότι οι θέσεις και τα ζητήματα που απασχολούν την Τεχεράνη αναφορικά με τις αμερικανικές προτάσεις, θα διαβιβάζονταν μετά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων και την οριστική σύνοψη των συμπερασμάτων από τις αρμόδιες Αρχές.

Με βάση το προτεινόμενο σχέδιο, η τρέχουσα φάση των διαπραγματεύσεων θα εστιάσει αποκλειστικά στο ζήτημα του τερματισμού των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Η εν λόγω εξέλιξη υποδηλώνει ότι οι δύο πλευρές επιχειρούν να αποσυνδέσουν το ζήτημα της κατάπαυσης των εχθροπραξιών από άλλα παράπλευρα θέματα, ώστε να επιτευχθεί πιο γρήγορη πρόοδος.

Πάντως, η επιλογή του Πακιστάν ως διαμεσολαβητή δεν είναι τυχαία, καθώς το Ισλαμαμπάντ διατηρεί διπλωματικά κανάλια τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με την Τεχεράνη, λειτουργώντας ως αξιόπιστη γέφυρα επικοινωνίας σε στιγμές που η απευθείας επαφή κρίνεται δύσκολη ή πολιτικά ευαίσθητη.

Επισημαίνεται ότι η καθυστέρηση στην ανακοίνωση της ιρανικής θέσης ερμηνεύτηκε από αναλυτές ως ένδειξη της προσεκτικής προσέγγισης που ακολουθεί η ηγεσία του Ιράν απέναντι στις αμερικανικές προτάσεις. Όπως είχε διευκρινίσει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, η Τεχεράνη επέλεξε να μην προχωρήσει σε βιαστικές απαντήσεις, προτιμώντας μια διεξοδική εξέταση όλων των παραμέτρων.

Η εξέλιξη αυτή τοποθετείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή, όπου οι διπλωματικές πρωτοβουλίες πυκνώνουν με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης. Το περιεχόμενο της ιρανικής απάντησης δεν έχει γίνει γνωστό δημόσια, ενώ αναμένεται η αντίδραση της αμερικανικής πλευράς στις θέσεις που διαβιβάστηκαν.