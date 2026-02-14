Σύμφωνα με τις μετρήσεις, η ΕΡΤ1 βρέθηκε στην πρώτη θέση ανάμεσα στα τηλεοπτικά κανάλια κατά τη διάρκεια του Β΄ ημιτελικού, όπως συνέβη και με τον Α΄ ημιτελικό την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, όταν το μέσο μερίδιο τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 18-54 ήταν 17,9%. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι τον διαγωνισμό και την κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των καλλιτεχνών στον τελικό παρακολούθησαν, τουλάχιστον για ένα λεπτό, 1.850.000 τηλεθεατές, αριθμός που περιλαμβάνει θεατές από το εθνικό τηλεοπτικό κοινό και δεν διαχωρίζει πλατφόρμες μετάδοσης σε διαδικτυακές υπηρεσίες.

Η ανάλυση κατά ηλικιακές ομάδες και φύλο δείχνει συγκεκριμένη κατανομή ενδιαφέροντος: στις γυναίκες 18-34 το μερίδιο τηλεθέασης κατέγραψε 25,6%, ενώ στους άντρες της ίδιας ηλικιακής ομάδας το μερίδιο ήταν 22,5%. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τα δεδομένα μέτρησης που καταγράφουν τόσο τη διάρκεια θέασης όσο και το μερίδιο κατά ομάδες κοινού, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ο Β΄ ημιτελικός απέκτησε επίσης έντονη ψηφιακή απήχηση, καθώς το hashtag #singForGreece αναρριχήθηκε στην πρώτη θέση της τάσης στο Χ (πρώην Twitter), γεγονός που συνοδεύτηκε από αυξημένη δραστηριότητα σχολίων, αναδημοσιεύσεων και αντιδράσεων σε πραγματικό χρόνο.

Η ΕΡΤ1 διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της τηλεοπτικής κάλυψης του διαγωνισμού και σε σχέση με τις προηγούμενες μεταδόσεις, με συνέπεια το τηλεοπτικό κοινό να συγκεντρώνει υψηλά μερίδια παράλληλα με την ψηφιακή συζήτηση. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση και οι παραγωγικές ομάδες θα καταγράψουν τα στοιχεία και για την επόμενη βραδιά, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα των τελικών μεγεθών. Ο ελληνικός τελικός που θα αναδείξει τον εκπρόσωπο της χώρας προγραμματίζεται για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και μέσα από αυτόν θα προκύψει ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision 2026, ο οποίος θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη.