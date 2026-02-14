Τα τρακτέρ που είχαν σταθμεύσει μπροστά από τη Βουλή άρχισαν να απομακρύνονται λίγο πριν τις 11:00, υπό τον ήχο κορναρισμάτων και συνθημάτων, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι οι κινητοποιήσεις δεν σταματούν εδώ.

Η πομπή των αγροτικών οχημάτων κινήθηκε από τη λεωφόρο Αμαλίας προς την Πανεπιστημίου και μέσω Ομονοίας, Μεταξουργείου και λεωφόρου Αθηνών κατευθύνθηκε προς την εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στην κινητοποίηση συμμετείχαν περίπου 2.500 διαδηλωτές με δεκάδες τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών υποστηρίζουν ότι τα βασικά αιτήματά τους παραμένουν ανοιχτά, παρά τη συνάντηση που προηγήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως επισημαίνουν, υπάρχουν παραγωγοί που αδυνατούν να συνεχίσουν την καλλιέργεια, κτηνοτρόφοι που υπέστησαν σοβαρές απώλειες και εκκρεμότητες σε αποζημιώσεις και ενισχύσεις προηγούμενων ετών.

Στα άμεσα αιτήματα περιλαμβάνονται η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025, η ταχύτερη καταβολή των οφειλόμενων ενισχύσεων, η μείωση του κόστους παραγωγής και η διασφάλιση βιώσιμων τιμών για τα προϊόντα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων, κυρίως στη Θεσσαλία και την Καρδίτσα, όπου –όπως τονίζουν– δεν έχουν προχωρήσει ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Το βράδυ της Παρασκευής είχε προηγηθεί συγκέντρωση μπροστά από τη Βουλή, με τη συμμετοχή αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων από διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς και εκπροσώπων συνδικαλιστικών και κοινωνικών φορέων. Στο Σύνταγμα βρέθηκαν επίσης αρχηγοί και στελέχη κομμάτων της αντιπολίτευσης, εκφράζοντας στήριξη στα αιτήματα του κλάδου.

Από κυβερνητικής πλευράς διαμηνύεται ότι ο διάλογος παραμένει ανοιχτός για ζητήματα αγροτικής πολιτικής και θεμάτων που άπτονται της ΚΑΠ. Οι αγρότες, ωστόσο, ξεκαθαρίζουν ότι οι επόμενες κινήσεις τους θα αποφασιστούν συλλογικά μέσα από τους συλλόγους και τις ομοσπονδίες τους, με στόχο την ενίσχυση της πίεσης μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις.

Μπροστά από τη Βουλή συγκεντρώθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, πάνω από 1.000 διαδηλωτές, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και την καταβολή αποζημιώσεων στο 100%.

Όπως ανέφεραν οι παραγωγοί, τα ζητήματα αυτά τέθηκαν σε προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς να υπάρξει εξέλιξη που να τους ικανοποιεί.

Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν περίπου 200 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, ενώ για συμπαράσταση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι, καθώς και επικεφαλής αγροτικών συνεταιρισμών.

Σε δηλώσεις του από το Σύνταγμα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικό χώρο αλλά όχι πολιτική βούληση και σημείωσε ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Τζέλλας, εκ μέρους του μπλόκου Ε-65 και της γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, ευχαρίστησε όσους στήριξαν τις κινητοποιήσεις και δήλωσε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί «μέχρι τέλους».

Ανάλογο μήνυμα έστειλαν και άλλοι συνδικαλιστές, τονίζοντας ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις έως ότου υπάρξουν αλλαγές στην αγροτική πολιτική και καταστεί βιώσιμη η αγροτική παραγωγή.

Στο Σύνταγμα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς και ο βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Μανόλης Χνάρης.

Όπως είπε μεταξύ άλλων ο κ. Φάμελλος “εμείς εκπροσωπούμε τους τίμιους αγρότες και όχι τους ‘Φραπέδες’ και τους ‘Χασάπηδες’ και τις ‘γαλάζιες ακρίδες’ του κ.Μητσοτάκη”.

“Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να κοροϊδεύει τους αγρότες και κτηνοτρόφους εδώ και τώρα. Πρέπει να πάρουν ανάσα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφο” τόνισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στην πρώτη γραμμή των αιτημάτων των αγροτών βρίσκονται η μείωση του κόστους παραγωγής, η ενέργεια, τα καύσιμα, τα εφόδια, η αναμόρφωση του πλαισίου αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ. Οι αγρότες ζητούν αποζημιώσεις στο 100% και τη διασφάλιση βιώσιμων τιμών για τα αγροτικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την κυβέρνηση εκπέμπουν το μήνυμα ότι «οι πόρτες είναι πάντοτε ανοιχτές» για τους αγρότες προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα διαρθρωτικά, αγροτικής ανάπτυξης, ή θέματα που αφορούν στη νέα ΚΑΠ. Στρέφουν τους προβολείς στη δέσμη μέτρων που εξαγγέλθηκε μετά τις διαδοχικές συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, στα οποία εκτός από την παράταση στο φθηνό ρεύμα, προβλέπεται για το αγροτικό πετρέλαιο και η απαλλαγή από τον ΦΠΑ, στην έκπτωση 100% του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά και την κάλυψη από τον ΕΛΓΑ στο 100%.

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν στην ΕΡΤ ότι η σχετική ρύθμιση για το αγροτικό πετρέλαιο θα έχει νομοθετηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, ενώ την προσεχή εβδομάδα, αναμένεται σε συναντηση με εκπροσώπους των αγροτών, να γίνει ο επανυπολογισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια.

Στη χτεσινοβραδινή συγκέντρωση συμμετείχαν, σε ένδειξη στήριξης προς τους αγρότες, η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι, καθώς και επικεφαλής αγροτικών συνεταιρισμών. Στο κέντρο της Αθήνας βρίσκονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αστυνομίας, πάνω από σαράντα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, καθώς και περισσότεροι από χίλιοι συμμετέχοντες.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε από το Σύνταγμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικό χώρο, αλλά όχι πολιτική βούληση, κατηγορώντας την ότι ωθεί τους αγρότες εκτός παραγωγής, ενώ υπογράμμισε πως οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων.

Αντίστοιχο μήνυμα έστειλαν και άλλοι συνδικαλιστές, τονίζοντας ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί έως ότου υπάρξουν αλλαγές στην αγροτική πολιτική και έως ότου καταστεί βιώσιμη η αγροτική παραγωγή υπογραμμίζοντας πως “θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος”.





Τέλος, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα τρακτέρ αναμένεται να παραμείνουν σταθμευμένα στην πλατεία καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.