Το στίγμα προέκυψε στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας που είχε εκδοθεί από Έλληνα εισαγγελέα και εκτελέστηκε μέσω των γερμανικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συσκευή εμφανίστηκε σε λειτουργία στη γερμανική πρωτεύουσα και φαίνεται να χρησιμοποιείται από γυναίκα, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για την ίδια την ανήλικη. Η επισύνδεση του τηλεφώνου πραγματοποιήθηκε έπειτα από συνεργασία ελληνικών και γερμανικών εισαγγελικών αρχών.

Ωστόσο, μετά την αξιολόγηση των δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη δημοσιεύματα στη Γερμανία που έκαναν λόγο για οικειοθελή αποχώρηση της 16χρονης, ο αρμόδιος Γερμανός εισαγγελέας ζήτησε πρόσθετα στοιχεία που να τεκμηριώνουν ενδεχόμενη αρπαγή. Καθώς δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις, οι γερμανικές αρχές διέκοψαν την εντολή έρευνας και σταμάτησαν την επισύνδεση της συσκευής.

Πλέον, από γερμανικής πλευράς, η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως εξαφάνιση αγνοούμενου προσώπου και όχι ως πιθανή απαγωγή.

Στο μεταξύ, η Eurojust έχει ζητήσει τη διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα, με τη συμμετοχή εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών από Ελλάδα και Γερμανία. Από ελληνικής πλευράς θα λάβουν μέρος και εκπρόσωποι από την Πάτρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει δυσαρέσκεια στην Ελλάδα για τον περιορισμό της έρευνας, ζήτημα που αναμένεται να τεθεί στη διακρατική συνάντηση.

Η 16χρονη εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου 2026 από το σπίτι της στο Ρίο Πατρών και την ίδια ημέρα ταξίδεψε αεροπορικώς από την Αθήνα στη Φρανκφούρτη με πτήση της Lufthansa. Για την υπόθεση έχει ενεργοποιηθεί το AMBER ALERT HELLAS, ενώ σχετικές ανακοινώσεις έχουν εκδοθεί από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τη γερμανική οργάνωση «Vermisste Kinder».

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές των δύο χωρών να παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία για τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών.