Πρόκειται για ένα σύντομο ψηφιακό montage, προσαρμοσμένο στη μορφή των Reels, το οποίο συγκεντρώνει σκηνές και διαλόγους από κλασικές ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που ανήκουν στο αρχείο της εταιρείας.

Το οπτικό υλικό αποτελεί σύνθεση αποσπασμάτων από γνωστές παραγωγές, όπως «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» και «Ένα κορίτσι για δύο», διατηρώντας τους αυθεντικούς διαλόγους και τις αρχικές κινηματογραφικές λήψεις. Το μοντάζ έχει υποστεί τεχνική προσαρμογή σε εικόνα και ήχο, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύντομης ψηφιακής προβολής, χωρίς να αλλοιώνεται το πρωτογενές υλικό.

Στα πλάνα εμφανίζονται εμβληματικές μορφές του ελληνικού σινεμά, όπως ο Κώστας Βουτσάς, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Ντίνος Ηλιόπουλος και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, μεταξύ άλλων. Η επιλογή των σκηνών εστιάζει σε ρομαντικές στιγμές, εξομολογήσεις και χαρακτηριστικές ατάκες, ενώ δεν απουσιάζει το χιουμοριστικό στοιχείο που χαρακτήριζε την εποχή.

Το μοντάζ συνδέει αποσπάσματα από διαφορετικές ταινίες με εναλλαγές πλάνων και διακριτική μουσική υπόκρουση, δημιουργώντας ενιαία ροή. Όπου ήταν τεχνικά εφικτό, διατηρήθηκαν τα πρωτότυπα ηχητικά ίχνη, ενώ μέσα στα πλάνα αναγράφονται οι τίτλοι των έργων και τα στοιχεία των συντελεστών, όπως προκύπτουν από το αρχείο της εταιρείας. Δεν συνοδεύτηκε από εκτενές κείμενο ή ιστορική τεκμηρίωση, καθώς το περιεχόμενο παρουσιάστηκε ως οπτικό collage με έμφαση στην αμεσότητα της εικόνας.

Η λεζάντα της ανάρτησης αναφέρει: «Οι έρωτες της Φίνος Φιλμ μας έμαθαν πως το πιο μεγάλο ρομάντζο δεν είναι αυτό που κρατάει μια σκηνή, αλλά μια ζωή! Χρόνια πολλά φίλες και φίλοι ερωτευμένοι». Το βίντεο δημοσιεύτηκε ανήμερα της επετείου και παραμένει διαθέσιμο στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας, χωρίς πρόσθετο συνοδευτικό άρθρο, διατηρώντας τα επίσημα στοιχεία των ταινιών και των ηθοποιών μέσα στο ίδιο το οπτικό υλικό.

