Συγγενείς, φίλοι και πολιτικά πρόσωπα συγκεντρώθηκαν για να του πουν το τελευταίο αντίο.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιείται στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου από νωρίς βρέθηκε η κόρη του, Λένα, εμφανώς συντετριμμένη.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε το μήνυμα της οικογένειας στο στεφάνι, στο οποίο αναγραφόταν: «Στον καλύτερο μπαμπά και παππού του κόσμου».

Στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής, υπουργοί της κυβέρνησης, καθώς και πρόσωπα από τον ευρύτερο πολιτικό χώρο, τιμώντας τη διαδρομή και την προσφορά του εκλιπόντος.