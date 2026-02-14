Το κρέας εντοπίστηκε σε εγκατάσταση ψυκτικής αποθήκευσης, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε ξεπεράσει το επιτρεπόμενο όριο διατηρησιμότητας, καθιστώντας το επικίνδυνο για κατανάλωση.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, έστειλε αυστηρό μήνυμα, δηλώνοντας ότι «η δημόσια υγεία δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης», και προειδοποίησε ότι οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν όλες τις προβλεπόμενες νομικές συνέπειες χωρίς εξαιρέσεις. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφαλή διαχείριση και την καταστροφή της κατασχεθείσας ποσότητας, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι έλεγχοι, που πραγματοποιήθηκαν λόγω της αυξημένης κίνησης στις γιορτινές ημέρες, επεκτάθηκαν σε όλο το Λεκανοπέδιο και περιλάμβαναν ψυκτικές αποθήκες, καταστήματα λιανικής και επιχειρήσεις εμπορίας κρέατος. Στόχος της Περιφέρειας είναι η διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων, η πρόληψη φαινομένων αισχροκέρδειας και η αποτροπή διάθεσης προϊόντων που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας.