Η μετεγχειρητική του πορεία εξελίσσεται ομαλά και, σύμφωνα με πληροφορίες, η αποθεραπεία του προχωρά ταχύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την κλινική του εικόνα και δεν αποκλείεται να λάβει εξιτήριο ακόμη και την Κυριακή (15/02), εφόσον συνεχιστεί η θετική εξέλιξη. Ο καλλιτέχνης διατηρεί καλή ψυχολογική διάθεση και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Λίγες ώρες μετά το χειρουργείο, δέχθηκε την πρώτη επίσκεψη στο νοσοκομείο. Τον συνάντησε ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται φέτος, εκφράζοντας τη στήριξή του. Ο τραγουδιστής φέρεται να τον ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον, χαρακτηρίζοντας τη δοκιμασία αυτή μια απρόσμενη περιπέτεια υγείας.

Η αρχική εισαγωγή του στο νοσοκομείο έγινε λόγω γρίπης τύπου Α. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων εντοπίστηκαν χολόλιθοι, οι οποίοι κρίθηκε απαραίτητο να αφαιρεθούν άμεσα. Παρότι τα συμπτώματα της γρίπης υποχώρησαν σχετικά γρήγορα, οι επίμονοι πόνοι οδήγησαν σε περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο και τελικά στην απόφαση για χειρουργική παρέμβαση.