Στην ανάρτησή της περιλάμβανε τόσο στιγμιότυπα από κοινές εξόδους όσο και καθημερινές στιγμές του ζευγαριού.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η Δέσποινα Βανδή απεικονίζονται καθημερινές στιγμές: οι δύο τους σε εξόδους, σε σύντομες αποδράσεις, σε τρυφερές στιγμές και σε ένα πλαίσιο ταξιδιού όπου ποζάρουν μαζί στο αεροπλάνο πριν την απογείωση.

Σε σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες αναφέρονται ευχές, παρατηρήσεις για το στυλ και εκφράσεις θαυμασμού, ενώ ταυτόχρονα σχολιάστηκε η δημόσια έκθεση προσωπικών στιγμών από πρόσωπα της showbiz.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή με αφορμή την Ημέρα των ερωτευμένων