Το βίντεο συνοδευόταν από ένα προσωπικό μήνυμα γεμάτο αγάπη και ευγνωμοσύνη, στο οποίο η ηθοποιός εξομολογείται ότι από τη γέννηση της κόρης της «η ευτυχία πρωταγωνιστεί στη ζωή της».

Στην ανάρτηση, η Βασιλική απευθύνεται ευθέως στην κόρη της: «Κόρη μου. Σε ευχαριστώ που με διάλεξες. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Δεν σ’ αγαπάω απλώς, σε λατρεύω. Χρόνια σου πολλά μαγική Ανθένια. Επτά χρόνια η ευτυχία πάει σύννεφο. Σ’ αγαπά πάντα. Η μαμά-μανουλα-μάνα-Βασιλική σου. Νίκο (Συμεωνίδη) πώς τα καταφέραμε έτσι;». Η τρυφερή φρασεολογία, τα υποκοριστικά και οι προσωνυμίες τονίζουν την οικειότητα και τη συγκινησιακή φόρτιση της στιγμής, ενώ η αναφορά στον Νίκο Συμεωνίδη δίνει μια προσωπική διάσταση στην ανάρτηση.

Το βίντεο περιλαμβάνει καθημερινά στιγμιότυπα – παιχνίδι, αγκαλιές, μικρές τελετουργίες – δημιουργώντας ένα ζωντανό χρονολόγιο της σχέσης μητέρας και κόρης. Η Ανδρίτσου επέλεξε να μοιραστεί αυτή τη στιγμή με το κοινό χωρίς να συνοδεύεται από περαιτέρω επαγγελματικές ανακοινώσεις ή πληροφορίες για μελλοντικά έργα, δίνοντας έμφαση αποκλειστικά στην οικογενειακή πλευρά της ζωής της.

Η ανάρτηση έλαβε άμεσες αντιδράσεις, σχόλια και ευχές από φίλους και συναδέλφους, με τους χρήστες να εκφράζουν συγκίνηση για τη ζεστασιά και την προσωπική διάθεση του μηνύματος.