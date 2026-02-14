Πρόκειται, όπως εξηγεί, για ένα απολύτως δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τον ιταλικό όμιλο, με σαφείς ρήτρες και συνέπειες. Για πρώτη φορά, αν δεν τηρηθεί, το Δημόσιο έχει ρητό δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. Δεν μιλάμε για γενικές υποσχέσεις· μιλάμε για επενδύσεις με όρους, έλεγχο και ευθύνη.

Από τα 23 νέα τρένα που προβλέπει η συμφωνία, τα 11 είναι προαστιακού τύπου και τα 12 υπεραστικά. Αυτό σημαίνει μια αναλογία περίπου 50-50. Σχεδόν τα μισά από τα καινούργια τρένα κατευθύνονται απευθείας στον Προαστιακό, σε ένα δίκτυο, που τα τελευταία χρόνια έχει μείνει πίσω, παρότι εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες εργαζόμενους, φοιτητές και οικογένειες. Γιατί ο σιδηρόδρομος, όπως τονίζει ο κ Κυρανάκης, δεν κρίνεται μόνο στις μεγάλες διαδρομές. Κρίνεται κάθε πρωί, στην αποβάθρα, από το αν το τρένο έρχεται στην ώρα του και αν είναι καθαρό και αξιόπιστο. Εκεί χτίζεται ή χάνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών.

Αναφέρθηκε και σε όλα τα νέα συστήματα ασφαλείας που μπαίνουν στον σιδηρόδρομο, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το ETCS αποτελεί μια πρόσθετη, κρίσιμη δικλείδα ασφαλείας, η οποία δεν περιλαμβανόταν καν στη σύμβαση 717.