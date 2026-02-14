«Πρέπει να προχωρήσουμε μαζί για να δημιουργήσουμε ένα πιο ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ. Όπως το βλέπω, η Ευρώπη είναι ένας κοιμώμενος γίγαντας», είπε ο Στάρμερ στην ομιλία του το Σάββατο. Υπογράμμισε ότι «Οι οικονομίες μας είναι 10 φορές μεγαλύτερες από αυτή της Ρωσίας» και ότι οι ευρωπαϊκές αμυντικές ικανότητες, παρά το μέγεθος τους, εμφανίζονται συχνά «λιγότερο από το άθροισμα των μερών του» λόγω κατακερματισμού στη βιομηχανική σχεδίαση και στις προμήθειες. «Η κατακερματισμένη βιομηχανική σχεδίαση και προμήθεια έχουν οδηγήσει σε κενά σε ορισμένους τομείς και σε μαζική επανάληψη σε άλλους» πρόσθεσε, επισημαίνοντας τεχνολογικές και οργανωτικές αδυναμίες που περιορίζουν την κοινή επιχειρησιακή ικανότητα. Ο Στάρμερ επισήμανε ότι χωρίς συστηματική ενοποίηση σε επίπεδο σχεδιασμού και προμηθειών, η Ευρώπη δεν θα αξιοποιήσει το συγκριτικό της πλεονέκτημα, με αποτέλεσμα μειωμένη διαλειτουργικότητα και υψηλό κόστος επανάληψης.

Παρά την κριτική για την εσωτερική διάρθρωση της άμυνας, ο Στάρμερ τόνισε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν αναντικατάστατος σύμμαχος αλλά ότι η αμερικανική στρατηγική ασφαλείας καθιστά αναγκαίο για την Ευρώπη να αναλάβει την πρωταρχική ευθύνη για την άμυνά της. «Αυτό είναι το νέο φυσιολογικό», σημείωσε. Ζήτησε επίσης βελτίωση της κοινής ευρωπαϊκής δομής διακυβέρνησης της άμυνας, με κοινά πρότυπα, συντονισμένες ασκήσεις και ταχύτερα κανάλια λήψης αποφάσεων για κρίσεις. Ο βρετανός πρωθυπουργός κάλεσε σε δημιουργία μιας «σκληρής δύναμης», επεξηγώντας ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να αποτρέψει την επιθετικότητα και, εάν χρειαστεί, «να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε, να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε τον λαό μας, τις αξίες μας και τον τρόπο ζωής μας». Η αναφορά σε ετοιμότητα για πόλεμο και σε πιο ενεργητική αμυντική στάση αναδεικνύει την βρετανική έκκληση για αλλαγή στην κατανομή ευθυνών μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό ο Στάρμερ πρότεινε και οικονομική προσέγγιση: «Η βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση είναι προς όφελος όλων μας. Πρέπει να πλησιάσουμε στην εσωτερική αγορά, όπου αυτό λειτουργεί και για τις δύο πλευρές», είπε, με το σχόλιο να αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου. Η κυβέρνηση του Στάρμερ, όπως σημείωσε ο ίδιος, έχει επιδείξει μεγαλύτερη προθυμία να συζητήσει για πιο στενή συνεργασία με την ΕΕ, παρότι «μέχρι στιγμής δεν έχουν επιτευχθεί συμφωνίες για τη νεολαία, τα πρότυπα τροφίμων και τις αμυντικές προμήθειες». Ο πρωθυπουργός κατέληξε εξηγώντας την ευρωπαϊκή στρατηγική που προτείνει: «Μιλάω για μια οπτική ασφάλειας της Ευρώπης και μεγαλύτερης ευρωπαϊκής αυτονομίας που δεν προοιωνίζεται την αποχώρηση των ΗΠΑ», επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσινγκτον παραμένει ζωτικός αμυντικός εταίρος.