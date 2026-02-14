Η απόφαση, όπως αναφέρεται στη δήλωση της οργάνωσης, ελήφθη μετά από επανειλημμένες αναφορές και εσωτερική αξιολόγηση κινδύνου και τέθηκε σε εφαρμογή από την 20η Ιανουαρίου. Η MSF επισημαίνει ότι η αναστολή αφορά υπηρεσίες που δεν κρίνονται επείγουσες ή απολύτως αναγκαίες για τη διατήρηση της ζωής των ασθενών, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες για την έκταση των εργασιών που συνεχίζονται εντός του νοσοκομείου.

Σε ανακοίνωσή της με έδρα τη Γενεύη, η MSF τόνισε ότι οι ανησυχίες αφορούν «τη διοίκηση του νοσοκομείου, τη διασφάλιση της ουδετερότητας του, αλλά και τα κενά ασφάλειας», εκφράζοντας φόβους ότι αυτές οι συνθήκες θέτουν σε κίνδυνο το προσωπικό, τους ασθενείς και την ανθρωπιστική λειτουργία της δομής. Η δημόσια δήλωση της οργάνωσης χαρακτηρίζεται από αναλυτές ως η πρώτη σαφής και ρητή αναφορά διεθνούς ανθρωπιστικής οργάνωσης στη Γάζα για παρουσία ενόπλων σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις ή χρήση τέτοιων δομών για διακίνηση όπλων. Η ανακοίνωση προσθέτει ότι οι αναφορές προήλθαν τόσο από ασθενείς όσο και από μέλη του προσωπικού και ότι η οργάνωση διεξάγει συνεχείς εκτιμήσεις ασφαλείας πριν από κάθε μελλοντική απόφαση για επανέναρξη των υπηρεσιών.

Η αναστολή στο νοσοκομείο Νάσερ εγείρει ερωτήματα για τη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας στη νότια Γάζα σε περίοδο συγκρούσεων, ενώ η MSF δεν παρείχε συγκεκριμένη καταγραφή των ιατρικών τμημάτων που σταμάτησαν να λειτουργούν ούτε διευκρίνισε τον αριθμό του προσωπικού που αποχώρησε ή των ασθενών που ενδεχομένως επηρεάστηκαν. Η οργάνωση ανέφερε ότι οι επείγουσες και ζωτικής σημασίας παροχές συνεχίζονται, χωρίς να διευκρινίζει πόσες και ποιες. Το νοσοκομείο Νάσερ εξυπηρετεί μεγάλη πληθυσμιακή ζώνη στη Χαν Γιουνίς και έχει αναφερθεί στο παρελθόν ως κέντρο περίθαλψης για τραυματίες σε περιστατικά μεγάλων συγκρούσεων. Η MSF κάλεσε σε ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας και σε σαφέστερη διασφάλιση της ουδετερότητας των ιατρικών δομών, σύμφωνα με τη δήλωσή της, χωρίς να κατονομάζει τις αρχές στις οποίες απευθύνεται το αίτημα ή τις μεθόδους ελέγχου που προτείνει. Η ανακοίνωση σημειώνει επίσης ότι η απόφαση για αναστολή υπηρεσιών θα επανεξεταστεί με βάση τα αποτελέσματα των επιτόπιων εκτιμήσεων ασφαλείας και των καταγγελιών που συλλέγονται. Τα στοιχεία αυτά προστίθενται στο ευρύτερο πλαίσιο διεθνών εκκλήσεων για προστασία των ιατρικών εγκαταστάσεων στη Γάζα, όπου η παρουσία οργάνων ασφαλείας, ένοπλων ομάδων και οι κατηγορίες για χρήση υποδομών σε στρατιωτικές δραστηριότητες έχουν προκαλέσει πολλαπλές αναφορές από ανθρωπιστικούς φορείς, χωρίς να υπάρχουν στην ανακοίνωση της MSF αναλυτικές αποδείξεις που να παρουσιάζονται δημόσια. Η MSF δεν κατονομάζει τις ένοπλες ομάδες ούτε τις αρχές που, κατά την οργάνωση, μπορεί να ευθύνονται, ενώ δεν περιέλαβε στοιχεία για ενδεχόμενη μετακίνηση των ασθενών ή για προσωρινή διακομιδή τους σε άλλες δομές. Ανθρωπιστικές οργανώσεις και διεθνείς παρατηρητές αναμένεται να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις και να ζητήσουν διασαφήνιση από τις τοπικές αρχές σχετικά με την ασφάλεια των νοσοκομείων.