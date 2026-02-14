Ο ιδιοκτήτης οδηγήθηκε εκ νέου στις ανακριτικές αρχές μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (από ανθρωποκτονία από αμέλεια) και τη σύλληψή του σήμερα, από Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Κλιμάκιο της ΔΑΕΕ έφθασε στα γραφεία του εργοστασίου στα Τρίκαλα για να κάνει πράξη την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και να συλλάβει τον ιδιοκτήτη, ο οποίος βγήκε από το κτήριο συνοδεία του διοικητή του κλιμακίου, φορώντας χειροπέδες.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στις ανακριτικές αρχές που αποφάσισαν την προφυλάκισή του και θα επιστρέψει για να κρατηθεί απόψε στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων.

Καρέ – καρέ η στιγμή που του πέρασαν χειροπέδες

Βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή της σύλληψης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη λίγο πριν τις 16:00 το μεσημέρι του Σαββάτου στον χώρο του εργοστασίου.

Αναβάθμιση των κατηγοριών

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας, που συνελήφθησαν επίσης σήμερα σύμφωνα με το τοπικό σάιτ trikalanews.gr,αναβαθμίστηκαν μετά από εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων, που τις μετέτρεψε από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Υπενθυμίζεται ότι, οι τρεις που είχαν συλληφθεί τα πρώτα 24ωρα μετά την έκρηξη, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας, είχαν βρεθεί ενώπιον της Εισαγγελέως, ωστόσο είχαν αφεθεί ελεύθεροι αντιμετωπίζοντας διώξεις πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Τι οδήγησε στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο trikalanews, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έφεραν στο φως στοιχεία που δείχνουν πως οι συλληφθέντες είχαν γνώση των κινδύνων που οδήγησαν στον θάνατο των πέντε εργαζόμενων.