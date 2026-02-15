Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να του ασκηθούν ποινικές διώξεις, αλλά και να οριστεί ημερομηνία για την απολογία του.

Η οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κρήτη, όταν δύο αδέλφια λογομάχησαν για άγνωστη αιτία με αποτέλεσμα ο ένας να τραυματίσει θανάσιμα τον άλλον με μαχαίρι. Νεκρός έπεσε ένας 67χρονος ύστερα από χτύπημα με μαχαίρι που του κατάφερε ο 63χρονος αδελφός του στη Μάρθα του Δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, ο 63χρονος ο οποίος φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καυγάδισε με τον 67χρονο αδελφό του και τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην καρωτίδα και στην κοιλιά. Η αιτία του επεισοδίου, όπως δήλωσε ο ίδιος, ήταν μια φαινομενικά ασήμαντη διαφωνία για τα κλειδιά του αυτοκινήτου.

Θύμα και δράστης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα καθώς ο 67χρονος, που για χρόνια έμενε στο Ηράκλειο, αποφάσισε να επιστρέψει στο πατρικό του, όπου η μοίρα του επιφύλασσε άσχημο παιχνίδι. Ο συλληφθείς κρατείται στο ΑΤ Βιάννου και στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών από το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο δράστης παραμένει υπό την επήρεια αλκοόλ και δεν έχει αντιληφθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Συγχωριανοί της οικογένειας, υποστηρίζουν ότι ο φερόμενος ως δολοφόνος έχει χρόνια προβλήματα με το αλκοόλ και δημιουργούσε συχνά προβλήματα.

Να σημειωθεί ότι ο φερόμενος ως δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για περιστατικά βίας, στα οποία είχε κάνει χρήση κυνηγετικού όπλου. Ο 64χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το φονικό.