Οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι πλέον 26 και εν όψει των εκλογών του 2027 ψάχνουν κόμμα. Οκτώ προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και «κοιτάζουν» τόσο προς την… Ιθάκη όσο και προς το ΠΑΣΟΚ.

Η Αθηνά Λινού (Β1′ Βόρειου Τομέα Αθηνών), ο Ευάγγελος Αποστολάκης (Επικρατείας) και η Ραλλία Χρηστίδου (Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών), από «φαν» του Στέφανου Κασσελάκη, κάπου φαίνεται να είναι σε απόσταση, παραμένοντας πιο κοντά του προς ώρας η Θεοδώρα Τζάκρη (Πέλλας). Η Κυριακή Μάλαμα (Χαλκιδικής) έχει αποχωρήσει από το Κίνημα Δημοκρατίας και βάζει… πλώρη για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης (Κέρκυρας) έχει αποχωρήσει από το Κίνημα Δημοκρατίας, ενώ με αστερίσκους καταγράφεται η παραμονή της Γιώτας Πούλου (Βοιωτίας) στο κόμμα Κασσελάκη. Πολιτική στέγη αναζητά και ο Ιωάννης Σαρακιώτης (Φθιώτιδας).

Εννέα βουλευτές που προέρχονται από τους «Σπαρτιάτες» έχουν βγάλει και αυτοί την «πυξίδα», κάνουν τις επαφές τους στο παρασκήνιο, ειδικά μετά την ανακοίνωση Στίγκα ότι το κόμμα θα κατέβει πάλι στις εκλογές.

Στις ζυμώσεις στη «δεξιά» πολυκατοικία συμμετέχουν ο Αθανάσιος Χαλκιάς (Α’ Αθηνών), ο Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς (Β1′ Βόρειου Τομέα Αθηνών), ο Γεώργιος Μανούσος (Β2′ Δυτικού Τομέα Αθηνών), ο Ιωάννης Δημητροκάλλης (Α’ Ανατολικής Αττικής), ο Διονύσιος Βαλτογιάννης (Αιτωλοακαρνανίας), ο Γεώργιος Ασπιώτης (Αχαΐας), ο Μιχαήλ Γαυγιωτάκης (Ηρακλείου), ο Ιωάννης Κόντης (Α’ Θεσσαλονίκης), ο Κωνσταντίνος Φλώρος (Λάρισας).

Οι «γαλάζιοι» ανεξάρτητοι είναι ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος δεν έχει αποφασίσει αν θα κάνει κόμμα, και ο Μάριος Σαλμάς από την Αιτωλοακαρνανία. Ο Παύλος Σαράκης (Επικρατείας) είχε εκλεγεί με την Ελληνική Λύση, ενώ επαφές έχουν στο παρασκήνιο οι δύο προερχόμενοι βουλευτές από τη Νίκη, Νικόλαος Βρεττός (Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών) και Νικόλαος Παπαδόπουλος (Β’ Θεσσαλονίκης), ενώ σε ζυμώσεις είναι και οι προερχόμενοι από την Πλεύση Ελευθερίας, Μιχαήλ Χουρδάκης (Α’ Θεσσαλονίκης) και Αρετή Παπαϊωάννου (Β’ Θεσσαλονίκης). Επίσης, σε εκκρεμότητα προσανατολισμού είναι και ο προερχόμενος από την Ξάνθη και το ΠΑΣΟΚ, Μπουρχάν Μπαράν. Συνωστισμός.