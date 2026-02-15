Σύμφωνα με το e-evros, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός το Σάββατο μέσα στο σπίτι του, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ξεκίνησε εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Από την περασμένη Τετάρτη (11/2) διαπιστώθηκε πως είχε δολοφονηθεί μέσα στο σπίτι του στην Αλεξανδρούπολη ο 84χρονος, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το άγριο έγκλημα. Τη σορό του, εντόπισε, τέσσερις ημέρες αργότερα, και συγκεκριμένα το απόγευμα του Σαββάτου (15/2) συγγενικό του πρόσωπο.

Από το χώρο διαπιστώθηκε πως είχε κλαπεί ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ τα αίτια της πράξης των τριών συλληφθέντων ερευνώνται, ενώ στο πλαίσιο των σχετικών αναζητήσεων βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Με την αποκάλυψη της δολοφονίας η Αστυνομία προσήγαγε αμέσως τους τρεις νεαρούς και ο ανήλικος 15χρονος ομολόγησε ότι τον δολοφόνησαν με μαχαίρι.

Η άμεση προσαγωγή έγινε επειδή το θύμα είχε καταγγείλει στην Αστυνομία πριν λίγο καιρό ότι του έκλεψαν την τραπεζική κάρτα στην λαϊκή. Σύμφωνα με πληροφορίες του evrosnews ο ηλικιωμένος φέρεται να είχε απασχολήσει τις Αρχές καθώς στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για παρενόχληση ανηλίκων.

Οι τρεις συλληφθέντες με την δικογραφία που θα σχηματιστεί σε βάρος τους, θα παραπεμφθούν σε ανακριτή και εισαγγελέα για να απολογηθούν.