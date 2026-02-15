Με μόνο οκτώ εβδομάδες να απομένουν μέχρι τις εκλογές της 12ης Απριλίου, ο Όρμπαν και το κόμμα του, Fidesz, αντιμετωπίζουν την πιο σοβαρή πρόκληση από τότε που ο δεξιός λαϊκιστής ηγέτης ανέλαβε ξανά την εξουσία το 2010. Οι περισσότερες ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Fidesz υστερεί έναντι του κεντροδεξιού κόμματος Tisza και του ηγέτη του, Πέτερ Μαγιάρ, και η προεκλογική ρητορική έχει γίνει έντονα επικεντρωμένη στην απόδοση ευθυνών εκτός της χώρας.

Στην ομιλία του ο Όρμπαν συνέκρινε την ΕΕ με το καταπιεστικό σοβιετικό καθεστώς που κυριάρχησε στην Ουγγαρία για πάνω από 40 χρόνια τον περασμένο αιώνα και απέρριψε την πεποίθηση πολλών Ευρωπαίων ηγετών ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της ηπείρου. «Πρέπει να συνηθίσουμε την ιδέα ότι όσοι αγαπούν την ελευθερία δεν πρέπει να φοβούνται την Ανατολή, αλλά τις Βρυξέλλες», είπε, και πρόσθεσε: «Η σπορά του φόβου για τον Πούτιν είναι πρωτόγονη και ανεύθυνη. Οι Βρυξέλλες, ωστόσο, είναι μια απτή πραγματικότητα και πηγή άμεσου κινδύνου».

«Αυτή είναι η πικρή αλήθεια και δεν θα την ανεχτούμε», συνέχισε. Ο Όρμπαν είναι σταθερός αντίπαλος της στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, διατηρεί στενές σχέσεις με τη Μόσχα και υιοθετεί επιθετική στάση απέναντι στους εταίρους της Ουγγαρίας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, τους οποίους περιγράφει ως πολεμοκάπηλους.

Τον Δεκέμβριο είχε δηλώσει ότι «δεν είναι σαφές ποιος επιτέθηκε σε ποιον», αναφερόμενος στην εισβολή που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022. Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας έχει έρθει σε μακροχρόνια αντιπαράθεση με την ΕΕ, η οποία έχει «παγώσει» δισεκατομμύρια ευρώ προς τη Βουδαπέστη λόγω ανησυχιών για διάλυση δημοκρατικών θεσμών, υπονόμευση της δικαιοσύνης και διαφθορά. Ο Όρμπαν απειλεί να ασκήσει βέτο σε βασικές πολιτικές, όπως η παροχή οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία. Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές παρουσιάζει το κόμμα Tisza ως μαριονέτα της ΕΕ, ισχυρισμούς που το Tisza αρνείται. Ο Μαγιάρ έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει σχέσεις με δυτικούς συμμάχους, να αναζωογονήσει την οικονομία και να επαναφέρει τη χώρα σε δημοκρατική πορεία.

Επιπλέον, ο Όρμπαν επαίνεσε τον Τραμπ για την εξωτερική του πολιτική και κατηγόρησε πολυεθνικές εταιρείες ότι επωφελούνται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και συνωμοτούν με την αντιπολίτευσή του. «Είναι απολύτως σαφές ότι στην Ουγγαρία ο πετρελαϊκός κλάδος, ο τραπεζικός κόσμος και η ελίτ των Βρυξελλών ετοιμάζονται να σχηματίσουν κυβέρνηση», είπε. «Χρειάζονται κάποιον στην Ουγγαρία που δεν θα πει ποτέ όχι στις απαιτήσεις των Βρυξελλών». Εάν το κόμμα του κερδίσει την πέμπτη συνεχόμενη πλειοψηφία στις εκλογές, ο Όρμπαν υποσχέθηκε να συνεχίσει τον στόχο του να απαλλάξει την Ουγγαρία από οντότητες που, όπως υποστηρίζει, παραβιάζουν την κυριαρχία της χώρας.