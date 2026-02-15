Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», η τραγουδίστρια υπενθύμισε την εμπειρία της και αξιολόγησε τα χαρακτηριστικά που θεωρεί κρίσιμα για την επιτυχία στην ευρωπαϊκή σκηνή: φωνητική ισχύ, παρουσία και ικανότητα να επικοινωνήσει το τραγούδι στο ευρύ κοινό. Στις παρατηρήσεις της συμπεριέλαβε γενική αναγνώριση των φωνητικών δυνατοτήτων πολλών συμμετοχών, ενώ απέφυγε να προχωρήσει σε σχολιασμό κάθε υποψηφίου ξεχωριστά, περιοριζόμενη σε επιγραμματικά σχόλια που αναδείκνυαν την αξία της σκηνικής εικόνας και της απόδοσης.

Για τον Akylas και το τραγούδι «Ferto» η Γαρμπή ήταν σαφής στην προτίμησή της, επισημαίνοντας ότι ο συγκεκριμένος ερμηνευτής «ανταποκρίνεται με την παρουσία του σε αυτά που χρειάζονται για να εξασφαλιστεί μία καλή θέση». Στην ίδια συνέντευξη προέβαλε την άποψη ότι «έχει ωραίες φωνές, αλλά για τη συνθήκη της Eurovision θα είναι πάρα πολύ καλός ο Ακύλας», προσθέτοντας ότι το ζητούμενο για τη χώρα είναι να «μπούμε στην πεντάδα, μακάρι να βγούμε και πρώτοι». Οι παρατηρήσεις της επικεντρώθηκαν στον συνδυασμό φωνής και σκηνικής δυναμικής, ενώ αναφέρθηκε διακριτικά στη σημασία της επιλογής τραγουδιού και της συνολικής παραγωγής κατά την προετοιμασία για τον τελικό και τις διεθνείς απαιτήσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο συνέντευξης η Καίτη Γαρμπή μίλησε επίσης για την τηλεοπτική της παρουσία ως μέλος της κριτικής επιτροπής στο J2US, δηλώνοντας ότι δεν δίστασε να δεχτεί την πρόταση και ότι «είπε αμέσως το ‘ναι’ στον Νίκο Κοκλώνη». Σχολίασε τη θετική της στάση απέναντι στη μορφή του προγράμματος λέγοντας «Το J2US το αγαπάμε όλοι» και αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τη Δέσποινα Βανδή, σημειώνοντας «Σίγουρα μου λείπει η Δέσποινα Βανδή, ήμασταν μαζί δύο χρόνια». Οι δηλώσεις καταγράφηκαν στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», με το σχετικό απόσπασμα να εντοπίζεται μετά το 4:55, και αποτυπώνουν τη στάση της απέναντι σε τηλεοπτικά ρόλους που συνδυάζουν κριτική και ψυχαγωγία.

Στο πλαίσιο των παρατηρήσεών της η Γαρμπή εξήγησε ότι, πέρα από την ποιότητα της φωνής, κρίσιμη για τη διεθνή αξιολόγηση είναι η συνολική πρόταση που παρουσιάζει ο καλλιτέχνης: το στήσιμο, οι οπτικές επιλογές, η επικοινωνία με το κοινό και η συνοχή του τραγουδιού με την εικόνα. Τόνισε ότι αυτές οι παράμετροι συνεκτιμώνται όταν ακολουθεί η διεθνής αξιολόγηση και ότι στον ελληνικό τελικό το ενδιαφέρον εστιάζεται σε συνδυασμούς που μπορούν να αποδώσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σημείωσε επίσης τον ρόλο της τηλεοπτικής προβολής και της προπαραγωγής για την τελική θέση, χωρίς να αναλύσει λεπτομερώς στρατηγικές ή συγκεκριμένα βήματα προετοιμασίας. Οι επισημάνσεις της παρέχουν ένα στίγμα για το τι θεωρείται απαραίτητο από την πλευρά μιας καλλιτέχιδας με εμπειρία στον θεσμό, και καταγράφηκαν στο πλαίσιο της ίδιας δημόσιας δήλωσης που μεταδόθηκε στην εκπομπή.