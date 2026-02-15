Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για δράση «εν ψυχρώ», επισημαίνοντας ότι η στάση του 63χρονου ώρες μετά τη δολοφονία του 67χρονου αδελφού του, μέσα στο πατρικό τους σπίτι, ενίσχυσε την εικόνα ενός ανθρώπου που δεν δείχνει να συνειδητοποιεί τη βαρύτητα της πράξης του.

«Τον έσφαξα σαν τον χοίρο» φέρεται να είπε χαρακτηριστικά σε αστυνομικούς λίγο μετά το αποτρόπαιο έγκλημα σύμφωνα με το cretalive. «Πήγε να με χτυπήσει. Εμένα; Εμένα δεν μπορεί κανείς να με χτυπήσει» έλεγε ξανά και ξανά θυμωμένα για τον αδερφό του.

Ο 64χρονος φέρεται να τον μαχαίρωσε ξανά και ξανά στην περιοχή της καρωτίδας και όταν πια έμπηξε το μαχαίρι στο στομάχι, το άφησε καρφωμένο στο σώμα του αδερφού του και τον παράτησε. Το σπίτι, πάνω-κάτω, ήταν μέσα στο αίμα από τις πατημασιές του 64χρονου δράστη. Τα υποδήματα του είχαν «βουτήξει» στο αίμα του αδερφού του. Στο κεφάλι του θύματος εντοπίστηκαν ίχνη από τις πατημασιές της αρβύλας του δράστη, ενώ όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι τον είχε ξυλοκοπήσει ανηλεώς. «Του έριξα κάτι μπουνίδια» έλεγε σχεδόν υπερήφανα.

Όπως αποκάλυψε το Cretalive.gr ο 64χρονος το βράδυ του Σαββάτου τηλεφώνησε στο Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου προκειμένου να διαμαρτυρηθεί στους αστυνομικούς ότι ο αδερφός του είχε πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Δεν ζήτησε να μεταβούν στο σπίτι, δεν είπε «ελάτε», αλλά οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν από τηλεφώνου ότι υπήρχε ανησυχητική ένταση. Άκουσαν τη φωνή του θύματος στο …βάθος του τηλεφώνου να λέει στον αδερφό του: «δεν τα έχω πάρει τα κλειδιά εγώ…», με τον δράστη να εξαγριώνεται ακόμα περισσότερο και να φωνάζει.

Την ίδια ώρα, τα κλειδιά του αυτοκινήτου που φαίνεται να στάθηκαν η αφορμή για το αιματηρό επεισόδιο εντοπίστηκαν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Cretalive.gr, στο δωμάτιο του 63χρονου, στον επάνω όροφο του σπιτιού.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να του ασκηθούν ποινικές διώξεις, αλλά και να οριστεί ημερομηνία για την απολογία του. Ο 63χρονος στη συνέχεια βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία με αποτέλεσμα να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.