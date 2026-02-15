Ο Μάριος Ηλιόπουλος προσέγγισε το σημείο έξω από την Τούμπα και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία. Η τελετή κράτησε λίγο, με τον ίδιο να παραμένει για σύντομο χρόνο και να αποχωρεί με συνοδεία.

Εντός του γηπέδου της Τούμπας, παίκτες της ΑΕΚ και ο Νίκολιτς κατέθεσαν κίτρινα τριαντάφυλλα στο μνημείο που υπάρχει μέσα στην εξέδρα. Η κίνηση των παικτών έγινε με συνοπτικές κινήσεις, χωρίς να διαταραχθεί το πρόγραμμα προθέρμανσης, και χειροκροτήθηκε από τμήματα του κοινού του ΠΑΟΚ. Μικρές ομάδες παικτών προσέγγισαν το σημείο, τοποθέτησαν τα λουλούδια και αντάλλαξαν χειραψίες και σύντομες κουβέντες με μέλη του προσωπικού ασφαλείας.