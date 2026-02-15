Ο τραγουδιστής είναι ένας από τους 14 υποψήφιους καλλιτέχνες και θα ανέβει στη σκηνή για να ερμηνεύσει το κομμάτι «Dark Side of the Moon». Αφού δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τα παρασκήνια του δεύτερου ημιτελικού στον οποίο εμφανίστηκε, τόνισε πως αυτό που μετράει για εκείνον δεν είναι το αποτέλεσμα, αλλά οι γνωριμίες που έκανε μέσα από αυτή τη διαδικασία.

Στην ανάρτησή του περιέγραψε τη βραδιά ως στιγμή συλλογικής παρουσίας και συνεργασίας, γράφοντας: «Σήμερα το βράδυ θα βρεθούμε όλοι μαζί στη σκηνή, σαν μια ομάδα. Θα σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον και στο τέλος θα δούμε ποιος θα συνεχίσει αυτό το ταξίδι παρακάτω. Αλλά απόψε, πάνω απ’ όλα, ανεβαίνουμε μαζί. Για μένα, το πιο σημαντικό δεν είναι το αποτέλεσμα. Είναι οι άνθρωποι που γνώρισα σε αυτή τη διαδρομή. Οι συνεργασίες που χτίστηκαν από το μηδέν, οι πρόβες, οι διαφωνίες που μας έκαναν καλύτερους, οι συζητήσεις, η δημιουργία. Άνθρωποι με ταλέντο, με πάθος, με όραμα, που ο καθένας έβαλε το δικό του κομμάτι σε αυτό που ζούμε».

Περιγράφοντας με λεπτομέρεια τον τρόπο που τον σημάδεψε η συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης, ο Good Job Nicky έγραψε ακόμα: «Αυτό το ταξίδι άφησε αποτύπωμα αυτή η εμπειρία. Στον τρόπο που σκέφτομαι, στον τρόπο που δουλεύω, στο πώς βλέπω τα επόμενα βήματα της καριέρας μου. Και αυτό το οφείλω στους ανθρώπους που συμπορευτήκαμε. Είμαι πραγματικά ευγνώμων που υπήρξα μέρος αυτής της προσπάθειας. Ευγνώμων για τις συνεργασίες, για τις στιγμές, για τη δημιουργία που μοιραστήκαμε. Σας ευχαριστώ όλους για όσα ζήσαμε μαζί. Σας ευχαριστώ για την αγάπη που μου δείξατε. Την πήρα, τη νιώθω και τη δίνω πίσω. Αν μια λέξη μπορεί να περιγράψει αυτό που νιώθω σήμερα, είναι η ευγνωμοσύνη».