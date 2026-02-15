Σοβαρά προβλήματα και ζημιές έχουν προκαλέσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σαρώνουν τη χώρα, αφήνοντας πίσω τους διαλυμένες υποδομές, αποκλεισμένα χωριά και σοβαρά προβλήματα στις συγκοινωνίες. Από την Ήπειρο και τα νησιά του Ιονίου μέχρι την Κρήτη, οι Αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, με το οδικό δίκτυο να δοκιμάζεται σκληρά από κατολισθήσεις και καθιζήσεις.

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη λόγω θυελλωδών ανέμων

Σε απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές λόγω των θυελλωδών ανέμων οι οποίοι καθιστούν άκρως επικίνδυνη την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών προχώρησαν οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης. Ειδικότερα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης κάτοικοι και επισκέπτες καλούνται για λόγους ασφαλείας να αποφεύγουν -μέχρι νεωτέρας- τη χρήση του παραλιακού δρόμου Μάκρης-Μεσημβρίας ο οποίος έχει καλυφθεί από τον έντονο κυματισμό της θάλασσας.

Στο νησί της Σαμοθράκης απαγορεύεται -μέχρι και την ύφεση της κακοκαιρίας- η κυκλοφορία στον παραλιακό δρόμο Μακρυλιές-Λάκκωμα. Επίσης σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, διεκόπη η ηλεκτροδότηση μετά την Παλιάπολη καθώς πτώση δέντρων έριξε κολώνα στην περιοχή Αλεβάντσα. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων συστήνεται ο περιορισμός στο ελάχιστο των μετακινήσεων στο οδικό δίκτυο και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων από τις αρμόδιες Αρχές. Ήδη μικτό συνεργείο του Δήμου και του Πυροσβεστικού κλιμακίου του νησιού απομακρύνουν τα πεσμένα δέντρα από το οδόστρωμα. Για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί ενημερώθηκε ήδη η Πολιτική Προστασία και το κέντρο επιχειρήσεων Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ, ενώ ζητήθηκε η μετάβαση -με το πρώτο αυριανό δρομολόγιο- συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της ρευματοδότησης.

112 σε Χίο και Σέριφο

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Χίου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή. Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές. «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Θυελλώδεις άνεμοι με ριπές 10 μποφόρ πλήττουν από το πρωί τη Χίο. Η εικόνα στο παραλιακό μέτωπο της πόλης ήταν πρωτοφανής. Ο παραλιακός δρόμος στον Βροντάδο είναι εξαιρετικά επικίνδυνος με το οδόστρωμα να έχει γεμίσει με πέτρες και φύκια.

Στο λιμάνι της Χίου η θάλασσα κυριολεκτικά βγήκε στη στεριά. Μπροστά από το Ξενοδοχείο «Χανδρής», το Λιμεναρχείο Χίου προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος για οδηγούς και πεζούς. Επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στην περιοχή του αεροδρομίου με δεκάδες Ι.Χ. κατά μήκος του δρόμου να είναι έρμαια των κυμάτων. Στην περιοχή ξεριζώθηκαν και δέντρα δίπλα στη θάλασσα.

Μήνυμα του 112 εστάλη και σε κατοίκους της Σερίφου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι νήσου Σερίφου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές .Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή #Λιβάδι νήσου #Σερίφου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 15, 2026

Λήμνος: Υποχώρησε από την κακοκαιρία το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό

Υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα Λήμνου. Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Λήμνου ενημερώνει ότι η κυκλοφορία στην παραλιακή έχει διακοπεί λόγω της υποχώρησης του οδοστρώματος αλλά και έντονου κυματισμού, αποτέλεσμα των θυελλωδών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί στην περιοχή. Για λόγους ασφάλειας, ο Δήμος Λήμνου παρακαλεί οδηγούς και πεζούς να μην προσεγγίζουν την περιοχή αλλά και ευρύτερα τα παραλιακά μέτωπα και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας.

Ήπειρος: «Βούλιαξαν» τα Τζουμέρκα – Κατολίσθηση στην Πρέβεζα

Δραματική είναι η κατάσταση στα Τζουμέρκα, όπου στην επαρχιακή οδό Γεφυριού Πλάκας – Αγνάντων – Πραμάντων, το οδόστρωμα υποχώρησε σε μήκος 70 μέτρων. Κάτοικος των Αγνάντων εγκλωβίστηκε με το αυτοκίνητό του τη στιγμή της καθίζησης, καταφέρνοντας να εγκαταλείψει το όχημα την τελευταία στιγμή από την πόρτα του συνοδηγού.

Στην Πρέβεζα, η Εθνική Οδός προς Ηγουμενίτσα παραμένει επικίνδυνη λόγω συνεχών πτώσεων βράχων. Η Περιφέρεια Ηπείρου έλαβε εσπευσμένα μέτρα προστασίας των διερχομένων. Στην περιοχή Μυρσίνης, η πρόσβαση προς το χωριό έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από μεγάλη κατολίσθηση. Στο παραλιακό μέτωπο της Ηπείρου, σοβαρές ζημιές έχει υποστεί ο δρόμος στην περιοχή του Μύτικα. Η κακοκαιρία έπληξε επίσης θερμοκήπια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που έχουν πλημμυρίσει. Σε Πάργα, Αγιά, Ανθούσα σημειώθηκαν καταπλακώσεις οχημάτων από πτώσεις βράχων.





Κέρκυρα: Καταστροφές τον παραλιακό δρόμο στον Αρίλλα

Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στον Αρίλλα Κέρκυρας. Ο κεντρικός παραλιακός δρόμος έχει «κοπεί» στα δύο, ενώ η γέφυρα του τοπικού χειμάρρου έχει εξαφανιστεί. Οι επιχειρηματίες της περιοχής κάνουν λόγο για πλήρη κατάρρευση των υποδομών, η οποία επιδεινώνεται σταδιακά από τον Νοέμβριο, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια πολιτών και την επερχόμενη τουριστική σεζόν.

Κλειστοί δρόμοι στην Πελοπόννησο

Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην 66,0 χ/θ της Ε.Ο. Τρίπολης-Πύργου και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, λόγω κατολίσθησης, σε τμήμα του οδοστρώματος ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω διακοπής και στις δύο κατευθύνσεις της οδού, θα εκτρέπεται από την 58,0 χ/θ της Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου και θα διεξάγεται μέσω της διαδρομής Καρκαλού – Δημητσάνα – Ζάτουνα – Παλούμπα – Ράφτη – Λουτρά Ηραίας – Κοκλαμάς, έως την 108,0 χ/θ της Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου και αντιστρόφως.

Οι ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις 14 Φεβρουαρίου και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπά μέσα οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν.





Λέσβος: Νέες κατολισθήσεις στον άξονα Καλλονής – Σιγρίου

Νέο κύμα κατολισθήσεων σημειώθηκε στον οδικό άξονα Καλλονής – Σιγρίου. Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο περιφερειακό τμήμα της Φίλιας και στη διαδρομή από την Ανεμότια προς το Καλοχώρι. Ο δρόμος εγκαινιάστηκε επίσημα από τον πρωθυπουργό τον Απρίλιο του 2024, ωστόσο παραμένει τυπικά κλειστός λόγω της επικινδυνότητας του εδάφους. Στην πράξη χρησιμοποιείται καθημερινά από εκατοντάδες οδηγούς, καθώς αποτελεί τη συντομότερη σύνδεση μεταξύ των χωριών της περιοχής.

Ηράκλειο: Δεν θα λειτουργήσουν αύριο (16/02) τα σχολεία λόγω της αφρικανικής σκόνης

Στην ακύρωση της παρέλασης για το Καστρινό Καρναβάλι λόγω των καιρικών συνθηκών που πνέουν στο νησί, προχώρησε ο Δήμος Ηρακλείου μετά και το επικαιροποιημένο μετεωρολογικό δελτίο, όπου παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης «φαινόμενο που ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, αύριο Δευτέρα 16/2 στον Δήμο Ηρακλείου δεν θα λειτουργήσουν οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί (ΚΕΠΑ), τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα ΕΠΑΛ και τα ειδικά σχολεία κάθε τύπου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου «το φαινόμενο παρακολουθείται συνεχώς και θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση τη Δευτέρα το μεσημέρι».

Οι θυελλώδεις νότιοι άνεμοι έχουν προκαλέσει αλυσιδωτά ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων, με αεροσκάφη να εκτρέπονται προς τα Χανιά. Η Αστυνομία προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο στον ΒΟΑΚ λόγω πτώσεων δέντρων, συστήνοντας στους οδηγούς να αποφεύγουν τη στάθμευση κάτω από μπαλκόνια και δέντρα.





Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων και ακτοπλοϊκών δρομολογίων στα Δωδεκάνησα εξαιτίας του καιρού

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων και ακτοπλοϊκών δρομολογίων καταγράφονται σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2026 στα Δωδεκάνησα και τη Ρόδο εξαιτίας των πολύ ισχυρών έως και θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Ειδικότερα, ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες πτήσεις από Αθήνα προς Ρόδο λίγο μετά τις 10 το πρωί καθώς οι ριπές των ανέμων δεν επιτρέπουν την προσγείωση αεροσκαφών στο αεροδρόμιο ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ρόδου. Καθυστερήσεις δρομολογίων καταγράφονται επίσης και για τα προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων στα Δωδεκάνησα δεδομένου του απαγορευτικού απόπλου που έχει τεθεί σε ισχύ από το λιμάνι του Πειραιά σήμερα το πρωί.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό πρακτορείο ειδήσεων, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου Μιχάλης Θωμάτος, σημείωσε ότι μέχρι τις 3 το μεσημέρι παρά την ένταση των καιρικών φαινομένων δεν είχαν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας πάντως παραμένουν σε ετοιμότητα για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσουν τα φαινόμενα.

Η αφρικανική σκόνη έπνιξε την Αττική

Η αφρικανική σκόνη έχει πνίξει την Αττική από το πρωί. Η Ακρόπολη και ο λόφος του Λυκαβηττού έχουν σχεδόν «χαθεί» από τον ορίζοντα.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το φαινόμενο θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, με τη μέγιστη έντασή του να αναμένεται από το μεσημέρι και μετά στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Η σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από απόψε το βράδυ. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το φαινόμενο αναμένεται να κοπάσει οριστικά έως τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας, οπότε και η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει πλήρως.

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι – Σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και πολύ ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι, προβλέπονται έως και το απόγευμα σήμερα Κυριακή 15-02-2026 , σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επιπλέον, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Πιο αναλυτικά:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως και το απόγευμα σήμερα Κυριακή 15-02-2026 σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στην Ήπειρο έως και το απόγευμα, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το απόγευμα.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

3. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – Κυκλάδες και Εύβοια).

Εκ νέου συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Εκ νέου συστάσεις απευθύνει στους πολίτες η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

* Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

* Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

* Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

* Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

* Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

* Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

* Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

* Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

* Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

* Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

* Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

* Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

* Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

* Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

* Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

* Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

* Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

* Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

* Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

* Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

* Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

* Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.