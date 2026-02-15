Το κύκλωμα trafficking του Τζέφρι Έπσταϊν εκτεινόταν μέχρι την νότια ακτή της Αφρικής – συνδεδεμένο με αόρατες αλυσίδες ψυχολογικής υποδούλωσης που κρατούσαν τα θύματά του παγιδευμένα για χρόνια. «Αόρατες αλυσίδες είναι ένας καλός τρόπος για να το περιγράψω, ήταν σαν να ήμουν αόρατα δεμένη με χειροπέδες», λέει η 43χρονη Τζουλιέτ Μπράιαντ. «Δεν το είχα πει ποτέ ούτε στην οικογένειά μου, δεν είπα σε κανέναν τι συνέβη με αυτόν μέχρι που πέθανε».

Η Τζουλιέτ «στρατολογήθηκε» από τον Έπσταϊν στο Κέιπ Τάουν το 2002, όταν ήταν πρωτοετής φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο και επίδοξo μοντέλο. Σε ηλικία μόλις 20 ετών, πίστευε ότι η ζωή της επρόκειτο να αλλάξει για πάντα. «Φαινόταν ότι όλα τα όνειρά μου γίνονταν πραγματικότητα, γιατί η οικογένειά μου αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και ήθελα πραγματικά να προσπαθήσω να αλλάξω τη ζωή της οικογένειάς μου».

Σπάει τη σιωπή της και αποκαλύπτει πως βρισκόταν σε πτήση προς τη Νέα Υόρκη, στο πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό εκτός Νότιας Αφρικής, τρεις εβδομάδες μετά την πρώτη της συνάντηση με τον Έπσταϊν σε ένα εστιατόριο του Κέιπ Τάουν, μαζί με τον Μπιλ Κλίντον, ο οποίος βρισκόταν εκεί σε επίσημη επίσκεψη για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το AIDS, συνοδευόμενος από τους ηθοποιούς Κέβιν Σπέισι και Κρις Τάκερ.

Λίγες ώρες μετά την άφιξή της στη Νέα Υόρκη, της είπαν ότι θα ταξίδευε στην Καραϊβική. Ένας οδηγός την άφησε σε έναν διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Νιου Τζέρσεϊ και εκεί επιβιβάστηκε σε ένα ιδιωτικό τζετ, όπου την περίμεναν ο Έπσταϊν και οι γυναίκες που, όπως λέει, την είχαν αρχικά «στρατολογήσει» στο Κέιπ Τάουν, για να πετάξουν στο ιδιωτικό νησί του. «Χάιδεψε την καρέκλα δίπλα του… και τότε πήγα και κάθισα εκεί. Ήταν μια πολύ μπερδεμένη κατάσταση για μια νεαρή κοπέλα. Όταν το αεροπλάνο απογειώθηκε, άρχισε να με αγγίζει με το ζόρι ανάμεσα στα πόδια μου, και εγώ πανικοβλήθηκα και ξαφνικά συνειδητοποίησα: Θεέ μου, η οικογένειά μου δεν θα με ξαναδεί, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να με σκοτώσουν. Αυτές [οι γυναίκες] γελούσαν. Εγώ ήμουν πραγματικά τρομοκρατημένη».

Είναι απίθανο να ήταν η μόνη νεαρή γυναίκα από το Κέιπ Τάουν που πιάστηκε στα δίχτυα του Έπσταϊν. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τα αρχεία Έπσταϊν δείχνουν λεπτομέρειες πτήσεων για ανώνυμες γυναίκες που μεταφέρθηκαν από το Κέιπ Τάουν στο Λονδίνο, την Ατλάντα και τη Νέα Υόρκη μέχρι τα τέλη του 2018. Η Τζούλιετ λέει ότι δεν ήρθε σε επαφή με άλλους άνδρες, αλλά βιάστηκε επανειλημμένα από τον Έπσταϊν.

«Τον έβλεπα στο μεσημεριανό, στο πρωινό και στο δείπνο, και μετά με καλούσαν στο δωμάτιό του. Κατά τα άλλα, δεν τον έβλεπα πολύ, ήταν πάντα στη δουλειά. Πέρασα πολύ χρόνο εκεί μόνη μου. Καθόμουν δίπλα στην πισίνα ή διάβαζα βιβλία, και βρήκα επίσης φωτογραφικές μηχανές μίας χρήσης στην κουζίνα, τις οποίες πήρα, οπότε έβγαζα φωτογραφίες όσο ήμουν εκεί», περιγράφει στο Skynews και τονίζει: «Δεν υπήρχε τρόπος να ξεφύγω, ξέρεις. Είχαν το διαβατήριό μου και μέχρι τότε είχαμε προσγειωθεί σε ένα από τα νησιά της Καραϊβικής και μετά μας μετέφεραν με ελικόπτερο στο νησί του. Δεν υπήρχε κανένας τρόπος να ξεφύγω. Δεν είμαι αρκετά δυνατή για να κολυμπήσω μακριά. Δεν θα μπορούσα να κολυμπήσω μέχρι εκεί».

Η παγίδευσή της δεν ήταν μόνο σωματική. Ακόμα και μετά την επιστροφή της στο Κέιπ Τάουν, επιβιβάστηκε σε περισσότερες πτήσεις προς τις ιδιοκτησίες του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη, το Παλμ Μπιτς, το Παρίσι και το Νέο Μεξικό, όπου, όπως λέει, συνάντησε γυναίκες και ανήλικα κορίτσια από τη Βραζιλία, τη Ρουμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Η Τζουλιέτ λέει ότι ακόμα προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το βάθος του σκοτεινού μηχανισμού του Έπσταϊν, ενώ ταυτόχρονα αγωνίζεται να αναρρώσει ψυχολογικά και να αντιμετωπίσει τη συνεχή έκθεση σε ειδήσεις σχετικά με τον θύτη της. «Κοιτάζω στο Facebook και βλέπω το πρόσωπο του Έπσταϊν. Κοιτάζω στο X και βλέπω το πρόσωπο του Έπσταϊν. Κοιτάζω τις ειδήσεις και το βλέπω πάλι. Yπάρχουν στιγμές που με κάνει να νιώθω σωματικά άρρωστη, για να είμαι ειλικρινής, είναι συνεχώς εκεί και δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγεις».

Η αμφιλεγόμενη δημοσίευση των τελευταίων αρχείων Έπσταϊν από το yπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έφερε στο φως δεκάδες ευάλωτα θύματα λόγω ανεπαρκούς επεξεργασίας. Τα email της Τζούλιετ προς τον Έπσταϊν δημοσιεύτηκαν χωρίς επεξεργασία και δείχνουν ότι του εξέφραζε την υποστήριξή της πριν από τη δίκη του το 2008 και συνέχισε να επικοινωνεί μαζί του μέχρι το 2017. «Όποτε έστελνα email, ήταν πάντα όταν είχα πιει ή όταν είχα μια μικρή κατάρρευση… Πάντα ένιωθα ότι με παρακολουθούσε, και αυτός ήταν και ο λόγος που του έστελνα email. Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Προφανώς ήταν ενοχλητικό, γιατί μπερδεύει τους ανθρώπους, γιατί προφανώς αυτός ο άντρας είχε τρομερή επιρροή στο μυαλό μου».