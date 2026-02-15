«Κατόρθωσε να υπερβεί τα συνήθη μέτρα, να πρωτεύσει σε όλα τα πεδία δράσης στα οποία επέλεξε να συμμετάσχει και το 2004 να αναχθεί επάξια ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, δηλώνει για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, σε συλληπητήριο μήνυμά του. Όπως υπογραμμίζει: « Η απώλεια της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη προκαλεί θλίψη και περισυλλογή όχι μόνο στους οικείους και τους φίλους της, όχι μόνο σε όσους είχαμε την τιμή να την γνωρίσουμε, να συνεργαστούμε ή απλώς να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί της κατά την μακρά και πυκνή διαδρομή της στην πολιτική και τον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και σε όλους τους πολίτες που εκτίμησαν την προσωπικότητα και την προσφορά της.

Με ήθος και σεβασμό προς όλους, με τη χαρακτηριστική της λιτότητα ύφους, την παρρησία και την τόλμη στον λόγο καθώς και την μόρφωση, την καλλιέργεια και την ευγένεια στους τρόπους κατόρθωσε να υπερβεί τα συνήθη μέτρα, να πρωτεύσει σε όλα τα πεδία δράσης στα οποία επέλεξε να συμμετάσχει και το 2004 να αναχθεί επάξια ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Με βαθιά γνώση των κοινοβουλευτικών θεσμών ενίσχυσε το κύρος του Κοινοβουλίου και υπηρέτησε τη Δημοκρατία κατακτώντας τον σεβασμό όλων, από όλες τις πτέρυγες και τα κόμματα της Βουλής. Πολιτική και πνευματική προσωπικότητα του τόπου μας, η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη συνδύασε την αγάπη για την Ελλάδα, την αφοσίωση στην ακαδημαϊκή διδασκαλία, την διακονία στην νομική επιστήμη και το πάθος για την προσφορά στα κοινά, γεγονός που την κατέστησε ως την πολιτικό και ακαδημαϊκό που πρώτευσε όχι μόνο στο Κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση, αλλά και στην Ακαδημία Αθηνών όπου αναδείχθηκε ως εξέχων μέλος στην έδρα του Ποινικού Δικαίου και στη συνέχεια Πρόεδρός της.

Με το πέρασμά της από τη ζωή η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη κατόρθωσε να αποτελέσει υπόδειγμα όχι μόνο για τις γυναίκες επιστήμονες με θέληση συμμετοχής στην πολιτική, αλλά και για κάθε νέο και νέα που πιστεύει ότι η ευπρέπεια, η υψηλή κατάρτιση, η αίσθηση καθήκοντος, η γνησιότητα και η ποιότητα του χαρακτήρα θα είναι πάντοτε και ανεξαρτήτως συρμών στοιχεία αναντικατάστατα στο πολιτικό και ακαδημαϊκό γίγνεσθαι. Εκφράζω τα βαθιά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους της».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Άννα περνά, τώρα, στην ιστορία έχοντας αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά της στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή

«Μαζί με όλους τους Έλληνες και κάθε Νεοδημοκράτη αποχαιρετώ με θλίψη και σεβασμό την Άννα Ψαρούδα. Την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της βουλής, αλλά και την πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε της Ακαδημίας Αθηνών. Μία ξεχωριστή νομική προσωπικότητα. Και μία Ελληνίδα που επί χρόνια τίμησε την Αθήνα ως βουλευτής και τη χώρα μας ως υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη.

«Η Άννα περνά, τώρα, στην ιστορία έχοντας αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά της στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή. Ταυτόχρονα, όμως, περνά και στη μνήμη όλων ως υπόδειγμα πολιτικού και διανοούμενου. Με έγκυρες και τεκμηριωμένες θέσεις, ηθική στάση και μετριοπαθή συμπεριφορά. Με σταθερή επιδίωξη την ενότητα και τη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων», σημειώνει.

«Είμαστε τυχεροί όσοι συνεργαστήκαμε μαζί της, καθώς η ευγενική μορφή και οι πολύτιμες σκέψεις της θα μας συνοδεύουν για πάντα. Γιατί η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη μας αφήνει πλούσια παρακαταθήκη: την εθνική προσήλωση, την παραταξιακή συνέπεια και την αθόρυβη προσφορά. Μία αληθινή κυρία της πολιτικής, της επιστήμης και της κοινωνικής δράσης» συμπληρώνει ο πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας ότι η σκέψη του είναι κοντά στην οικογένεια και τους αμέτρητους φίλους της.

Νικήτας Κακλαμάνης: Με βαθιά θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση αποχαιρετώ σήμερα την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, πληροφορηθείς την εκδημία της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Με βαθιά θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση αποχαιρετώ σήμερα την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη. Η Άννα δεν υπήρξε μόνο μία εξέχουσα πολιτική προσωπικότητα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Υπήρξε μια σπάνια γυναίκα με ισχυρή πνευματική συγκρότηση, βαθιά νομική κατάρτιση και αταλάντευτη προσήλωση στους δημοκρατικούς θεσμούς. Για εμένα υπήρξε και φίλη. Ένας άνθρωπος με ευθύ λόγο, καθαρή σκέψη και αυθεντική ευγένεια.

Ως πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, άνοιξε δρόμους σε μια εποχή που οι θεσμοί δοκιμάζονταν από τη δυσπιστία και την απαξίωση. Υπηρέτησε το Κοινοβούλιο με κύρος, σοβαρότητα και βαθιά επίγνωση της ιστορικής ευθύνης που συνεπάγεται το αξίωμα. Η παρουσία της στην Προεδρία της Βουλής υπήρξε ουσιαστική και καθοριστική για την ενίσχυση της θεσμικής λειτουργίας και του κοινοβουλευτικού ήθους.

Διακεκριμένη νομικός και πανεπιστημιακός, με σπουδές στη Γερμανία, υπηρέτησε την επιστήμη του Ποινικού Δικαίου με συνέπεια και βάθος. Ως Υπουργός Δικαιοσύνης και Υπουργός Πολιτισμού, αλλά και ως Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, απέδειξε ότι η δημόσια προσφορά μπορεί να συνδυάζει γνώση, ευαισθησία και υψηλό αίσθημα καθήκοντος. Η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη ανήκει πλέον στην Ιστορία του τόπου. Άφησε πίσω της ένα αποτύπωμα διακριτό και φωτεινό. Ένα αποτύπωμα ήθους, θεσμικής προσήλωσης και ανιδιοτελούς προσφοράς.

Αποχαιρετώ μια φίλη και μια μεγάλη κυρία της πολιτικής και της επιστήμης με σεβασμό και ευγνωμοσύνη. Στην οικογένειά της και στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια».

Κωστής Χατζηδάκης: Μια άξια και δυναμική Ελληνίδα, η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών

Στο συλλυπητήριο μήνυμά του για την απώλεια της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναφέρει: «Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη. Προσωπικά τη γνώριζα και την ξεχώριζα από τότε που ήμουν ακόμα φοιτητής. Μια άξια και δυναμική Ελληνίδα που χάραξε τη δική της ξεχωριστή πορεία ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών. Αλλά και ένα πολύ σημαντικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, την οποία υπηρέτησε με σοβαρότητα, εντιμότητα και μετριοπάθεια. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της», σημειώνει κλείνοντας.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Την αποχαιρετώ με συγκίνηση, σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα προσέφερε στην Ελλάδα

«Την αποχαιρετώ με συγκίνηση, σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα προσέφερε στην Ελλάδα» σημειώνει, για την εκδημία της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη, σε μήνυμά που ανήρτησε σε κοινωνικό δίκτυο, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη υπήρξε μια σπουδαία προσωπικότητα για τη νομική επιστήμη και για την πολιτική ζωή. Πρώτη γυναίκα Προέδρος της Βουλής, πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Δύο κορυφές που δεν της χαρίστηκαν, αλλά τις κατέκτησε η ίδια με τις δικές της δυνάμεις. Η Αθήνα βρισκόταν διαρκώς στο επίκεντρο της δράσης της. Από τα έδρανα της Νομικής Αθηνών μέχρι τη Βουλή των Ελλήνων και την προεδρία της Ακαδημίας, η σπουδαία διαδρομή της άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στις γειτονιές της πρωτεύουσας. Την αποχαιρετώ με συγκίνηση, σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα προσέφερε στην Ελλάδα, στα γράμματα και στην παράταξή μας. Στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Συλλυπητήρια Νίκου Δένδια

Η Άννα Ψαρούδα ‑ Μπενάκη υπήρξε εξέχουσα νομικός και ακαδημαϊκός και υπηρέτησε το κοινοβουλευτικό πολίτευμα με κύρος και αίσθημα ευθύνης, ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους της. Αυτό ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για το θάνατο της Άννας Ψαρούδα ‑ Μπενάκη.

Η Άννα Ψαρούδα ‑ Μπενάκη υπήρξε εξέχουσα νομικός και ακαδημαϊκός και υπηρέτησε το κοινοβουλευτικό πολίτευμα με κύρος και αίσθημα ευθύνης, ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους της. — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 15, 2026

Κώστας Καραμανλής: Η πορεία της Άννας Ψαρούδα- Μπενάκη στον δημόσιο βίο χαρακτηρίστηκε από ευγένεια, μετριοπάθεια, θεσμική υπευθυνότητα και σοβαρότητα

«Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αποχαιρετούμε σήμερα με συγκίνηση την πρώην -και πρώτη γυναίκα – πρόεδρο της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Μια διακεκριμένη επιστήμονα, μια πολιτικό πρότυπο ήθους και προσφοράς, μια σπουδαία γυναίκα που γκρέμισε στερεότυπα και έγινε σύμβολο ισότητας στην πατρίδα μας» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής για την απώλεια της Αννας Ψαρούδα Μπενάκη, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στους οικείους της. Σημειώνει ότι η πορεία της στον δημόσιο βίο και ειδικά στο Κοινοβούλιο χαρακτηρίστηκε από ευγένεια, μετριοπάθεια, θεσμική υπευθυνότητα και σοβαρότητα που, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, σήμερα, δυστυχώς, αποτελούν ζητούμενα.

Ντόρα Μπακογιάννη: Ως πρώτη γυναίκα πρόεδρος της βουλής υπήρξε κόσμημα και έμπνευση για όλους

«Με συγκίνηση αποχαιρετούμε την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, μια σπουδαία προσωπικότητα της δημόσιας ζωής και της νομικής επιστήμης. Ως πρώτη γυναίκα πρόεδρος της βουλής υπήρξε κόσμημα και έμπνευση για όλους αφήνοντας έντονο αποτύπωμα» αναφέρει σε δήλωσή της για την απώλεια της Αννας Ψαρούδα Μπενάκη η Ντόρα Μπακογιάννη. «Η πορεία της χαρακτηρίστηκε από ήθος, συνέπεια και αφοσίωση στους θεσμούς και τη δημοκρατία. Η συμβολή της στον δημόσιο διάλογο, στη νομική σκέψη και στη θεσμική λειτουργία της χώρας υπήρξε πολύτιμη» υπογράμμισε, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της στους οικείους της.

Δημήτρης Αβραμόπουλος: Τίμησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, μιας σπουδαίας προσωπικότητας της δημόσιας ζωής, που υπηρέτησε με ήθος, σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης την πατρίδα και τη δημοκρατία», σημειώνει σε μήνυμά του για την εκδημία της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη ο π. Ευρωπαίος Επίτροπος, Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Όπως προσθέτει: «Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη υπήρξε η επιτομή της αξιοπρέπειας. Με τη θεσμική της παρουσία, την επιστημονική της συγκρότηση και τον μετρημένο λόγο της, τίμησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και άφησε ένα διακριτό αποτύπωμα πολιτικού πολιτισμού. Τη θυμάμαι με ιδιαίτερη εκτίμηση και σε προσωπικό επίπεδο, καθώς υπήρξαμε συνυποψήφιοι στην Α’ Περιφέρεια Αθηνών. Πάντοτε ευγενής, νηφάλια, με σεβασμό προς όλους, αποτέλεσε παράδειγμα για το πώς η πολιτική μπορεί να ασκείται με ποιότητα και μέτρο. Στην οικογένειά της και στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή ως σημείο αναφοράς ήθους και προσφοράς στη δημόσια ζωή».

ΝΔ: Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη ήταν μια σπάνια γυναίκα που ξεχώρισε για το ήθος, την ευγένεια και την ποιότητά της

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση ένα ιστορικό στέλεχός της, την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη. Την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της βουλής, αλλά και την πρώτη γυναίκα που κατέλαβε το αξίωμα της προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών» αναφέρει σε ανακοίνωσή το γραφείο Τύπου της ΝΔ. Γεννήθηκε το 1934 στην Αθήνα. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμπλήρωσε τις σπουδές της στο ποινικό δίκαιο στη Βόννη και στο Φράιμπουργκ και έγινε διδάκτωρ του ποινικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βόννης. Το 1978 έγινε καθηγήτρια ποινικού δικαίου του ΕΚΠΑ.

Η πολιτική της καριέρα ξεκίνησε το 1981, όταν και εξελέγη βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Το 1985 εξελέγη βουλευτής Α΄ Αθηνών και έκτοτε εκλεγόταν συνεχώς έως το 2009 στην ίδια περιφέρεια. Το 1989 διετέλεσε αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπουργός Πολιτισμού στην Κυβέρνηση Τζαννετάκη. Υπηρέτησε επίσης ως αναπληρώτρια υπουργός Πολιτισμού (1990-1991), υπουργός Πολιτισμού (1991-1992) και υπουργός Δικαιοσύνης (1992-1993) στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Τον Οκτώβριο του 1996 ήταν η πρώτη γυναίκα που προτάθηκε ποτέ για πρόεδρος της βουλής, ενώ το 2004 εξελέγη πρόεδρος της βουλής των Ελλήνων. Η πολιτική της διαδρομή υπήρξε σπουδαία όσο και η προσφορά της στην επιστήμη. Το 2010 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα του ποινικού δικαίου, ενώ το 2020 διετέλεσε πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.

«Η διαδρομή της ‘Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη στα κοινά χαρακτηρίστηκε από θάρρος, οξυδέρκεια, πολιτική σοφία και αφοσίωση στο καθήκον. ‘Αφησε πίσω της σημαντικό έργο στα υπουργεία στα οποία υπηρέτησε και άσκησε υποδειγματικά τα καθήκοντά της ως προέδρου της βουλής, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη λειτουργία του κοινοβουλίου με τη συνέπεια, τη νηφαλιότητα και την προσήλωσή της στη συνταγματική τάξη, κερδίζοντας την εκτίμηση όλου του πολιτικού κόσμου. Ήταν όμως και μια σπάνια γυναίκα που ξεχώρισε για το ήθος, την ευγένεια και την ποιότητά της» αναφέρει η ΝΔ εκφράζοντας ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

Συλλυπητήριο μήνυμα του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Έφυγε από τη ζωή η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, πρώην βουλεύτρια της ΝΔ επί σειρά ετών και πρώην υπουργός, η οποία έγραψε τη δική της πορεία στην κοινοβουλευτική ιστορία του τόπου, ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής. Υπήρξε επίσης η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς, τους οικείους της και στην πολιτική της οικογένεια, τη Νέα Δημοκρατία.

Ποια ήταν η Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Ηταν κόρη του Ναυάρχου Ευαγγέλου Ψαρούδα και σύζυγος του Ιστορικού της Φιλοσοφίας Λίνου Γ. Μπενάκη.

Φοίτησε στο Αμερικανικό Κολλέγιο Θηλέων Ελληνικού και σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έλαβε το Πτυχίο Νομικής (1957). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια Βόννης και Κολωνίας και έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα στο Ποινικό Δίκαιο (1961) από το Πανεπιστήμιο της Βόννης. Κατά μακρά διαστήματα εργάσθηκε ερευνητικά στο Ινστιτούτο Μαξ-Πλάνκ [Max-Planck] Διεθνούς και Αλλοδαπού Ποινικού Δικαίου στο Φράϊμπουργκ Γερμανίας, του οποίου έγινε συνεργάτης. Καρπός των ερευνών αυτών ήταν η διατριβή της επί Υφηγεσίας (1971) και τα άλλα επιστημονικά έργα της.

Διεξήλθε όλη την Πανεπιστημιακή ιεραρχία στη Νομική Σχολή Αθηνών (Βοηθός, Επιμελήτρια, Υφηγήτρια, Καθηγήτρια, 1962-2001) και δίδαξε Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία. Με την καθοδήγησή της στην Ελλάδα και στη Γερμανία πολλοί νέοι επιστήμονες, Καθηγητές Πανεπιστημίου σήμερα, συνέταξαν τις διατριβές τους.

Εισήλθε στην πολιτική το 1981 ως βουλευτής Επικρατείας της Ν.Δ. και παρέμεινε επί 28 χρόνια βουλευτής Α΄ Αθηνών, εκλεγόμενη συνεχώς έως τον Σεπτέμβριο 2009. Διετέλεσε Αναπλ. Υπουργός Παιδείας (1989), Υπουργός Πολιτισμού (1990-92), Υπουργός Δικαιοσύνης (1992-93) και Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων (2004-2007). Υπήρξε Εισηγήτρια σημαντικών νομοσχεδίων και είχε ενεργό συμμετοχή στις Αναθεωρήσεις του Συντάγματος. Ως Πρόεδρος της Βουλής προώθησε την κοινοβουλευτική διπλωματία, επισκεπτόμενη επισήμως Κοινοβούλια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας (Ιορδανία, Κίνα, Ιαπωνία), της Αφρικής (Αίγυπτος, Τυνησία), της Ν. Αμερικής (Χιλή), ιδίως σε σχέση με τον απόδημο Ελληνισμό, και ανταποδίδοντας με ανάλογες προσκλήσεις στην Ελλάδα.

Έχει συνεργασθεί με Διεθνείς Οργανισμούς, εκπροσώπησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο κατά τη σύνταξη του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετείχε στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Διευθύνει από το 1976 το περιοδικό “ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”, το αρχαιότερο και πλέον έργκυρο περιοδικό, που υπηρετεί τις Ποινικές Επιστήμες και τη δικαστηριακή πρακτική στην Ελλάδα, συμβάλλοντας η ίδια με άρθρα και σχόλια στην προσέγγιση της ποινικής θεωρίας και πράξης.

Υπήρξε δικηγόρος Αθηνών επί ποινικών υποθέσεων 1962-2008. Έχει συγγράψει πολλά βιβλία, άρθρα κ.λπ. Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας και πολιτικά κείμενα. Την 29.4.2010 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα Ποινικού Δικαίου. Ομιλούσε και έγραφε την Γερμανική, Αγγλική και Γαλλική γλώσσα.

