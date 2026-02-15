Το Κίεβο επδιώκει να συγκεντρώσει στήριξη μεταξύ των εταίρων του καθώς αγωνίζεται να αντιμετωπίσει τη ρωσική προέλαση επί του πεδίου και τις αεροπορικές επιδρομές στο ενεργειακό του σύστημα, ενώ δέχεται αμερικανικές πιέσεις για να διαπραγματευτεί ειρήνη. «Στο Μόναχο συμφωνήσαμε με τους ηγέτες του Berlin Format σε συγκεκριμένα πακέτα βοήθειας στον ενεργειακό και στρατιωτικό τομέα για την Ουκρανία μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Every day, recovery continues in our cities and communities after Russian strikes. This week of February alone, they launched about 1,300 attack drones, more than 1,200 guided aerial bombs, and 50 missiles against Ukraine – almost all of them ballistic. Today, the Odesa, Donetsk,… pic.twitter.com/qkMmQ48465 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 15, 2026

Την Παρασκευή (13/02) ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε, μετά τη συνάντηση με το αποκαλούμενο Berlin Format από περίπου 12 Ευρωπαίους ηγέτες στο Μόναχο, ότι ευελπιστεί να εξασφαλίσει νέα υποστήριξη, περιλαμβανομένων αντιαεροπορικών πυραύλων. «Είμαι ευγνώμων στους εταίρους μας για την ετοιμότητά τους να βοηθήσουν και θεωρούμε ότι όλες οι παραδόσεις θα γίνουν άμεσα», πρόσθεσε.

Ρωσικές επιθέσεις σε μεγάλες πόλεις, όπως το Κίεβο, έχουν επιφέρει βαριά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές με αποτέλεσμα εκατομμύρια πολίτες να έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση σε μια περίοδο όπου επικρατεί δριμύ ψύχος. Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι μόνο την περασμένη εβδομάδα η Ρωσία εξαπέλυσε περίπου 1.300 επιθέσεις με drones, 1.200 κατευθυνόμενες βόμβες και δεκάδες βαλιστικούς πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας.